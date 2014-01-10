عدم مدیریت باعث کاهش کیفیت فنی فوتبال ایران شد/ برخی بازیکنان دورگه در حد فوتبال ملی نیستند

به گزارش خبرنگار مهر، عبد الصمد مرفاوی در نشست خبری پیش از بازی دو تیم فجر شهید سپاسی شیراز و صبای قم در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر، در خصوص وضعیت فوتبال ایران و استفاده کردن بیش از حد از بازیکنان دورگه در تیم ملی، گفت: هر سرمربی برای خودش راه و روشی دارد که در این میان به دلیل سطح پایین کیفیت فنی در فوتبال داخل کشور سر مربی تیم ملی ترجیح داده از بازیکنان ایرانی دورگه استفاده کند.

وی تصریح کرد: مهمترین دلیل کاهش سطح فنی فوتبال ایران عدم مدیریت درست و کار آمد است که امروز شاهد بروز مشکلات فراوانی از جمله عدم استقبال تماشاگران از فوتبال هستیم.

سرمربی تیم فوتبال صبای قم در پاسخ به این سئوال خبرنگار مهر، که استفاده بیش از حد از بازیکنان دو رگه باعث افت روحی بازیکنان جوان ایران شده است، گفت: باید به نظر سرمربی تیم ملی احترام گذاشت اما در این میان برخی بازیکنان دورگه در اندازه های تیم ملی نیستند.

مرفاوی تاکید کرد: برخی از بازیکنان دورگه که به تیم ملی آمدند بسیار خوب و آشنا به فوتبال روز دنیا هستند اما سطح بازی برخی از آنها از بازیکنان جوان حاضر در لیگ برتر پایین تر است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه داوری باعث بروز مشکلاتی در روند امتیاز گیری تیم صبای قم شد، گفت: طبق نامه دبیر فدراسیون فوتبال که برای باشگاه صبای قم ارسال شده بود اشتباهات داوری شش امتیاز را از تیم صبا گرفته است.

سرمربی تیم فوتبال صبای قم ادامه داد: رقابت در پایین جدول لیگ به جایی رسیده که امیدوارم داوران نیز در قضاوت خود دقت لازم را داشته باشند زیرا از دست دادن حتی یک امتیاز نیز می تواند در سرنوشت یک تیم تاثیرگذار باشد.

مرفاوی در خصوص بازی با تیم فجر شهید سپاسی شیراز نیز گفت: هر دو تیم برای گرفتن نتیجه، بازی خواهند کرد زیرا هر سه امتیاز این بازی برای دو تیم با اهمیت است.

وی تاکید کرد: امیدوارم داوری بازی فردا بتواند نمایش خوبی از خود ارائه کند.

دو تیم فجر شهید سپاسی شیراز و صبای قم بعد از ظهر فردا شنبه در ورزشگاه حافظیه شیراز به مصاف هم خواهند رفت.