به گزارش خبرگزاری مهر، دفو 31 ساله ساله در فوریه 2004 از وستهام به تاتنهام پیوست و طی 185 بازی 78 گل برای این تیم لندنی به ثمر رساند.
این بازیکن در گفتگو با سایت باشگاه تاتنهام اظهار داشت: همه میدانند که این باشگاه برای من چه معنایی دارد و من تاتنهام را در قلبم جای خواهم داد. دوران خوبی در این باشگاه داشتهام و هواداران همواره برایم شگفتانگیز بودهاند.
دفو افزود: این برای من یک فرصت است م میتوانم تا سن 35 سالگی در تیم تورنتو بازی کنم. شک ندارم که در سالهای باقیمانده به عنوان یک هوادار به تاتنهام بازمیگردم و این تیم را حمایت میکنم.
نظر شما