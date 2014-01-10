به گزارش خبرگزاری مهر، دفو 31 ساله ساله در فوریه 2004 از وستهام به تاتنهام پیوست و طی 185 بازی 78 گل برای این تیم لندنی به ثمر رساند.

این بازیکن در گفتگو با سایت باشگاه تاتنهام اظهار داشت: همه می‎دانند که این باشگاه برای من چه معنایی دارد و من تاتنهام را در قلبم جای خواهم داد. دوران خوبی در این باشگاه داشته‌ام و هواداران همواره برایم شگفت‌انگیز بوده‎اند.

دفو افزود: این برای من یک فرصت است م می‎توانم تا سن 35 سالگی در تیم تورنتو بازی کنم. شک ندارم که در سال‎های باقیمانده به عنوان یک هوادار به تاتنهام بازمی‎گردم و این تیم را حمایت می‎کنم.