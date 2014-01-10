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۲۰ دی ۱۳۹۲، ۱۹:۳۳

مهاجم تاتنهام به تورنتو می‌پیوندد

مهاجم تاتنهام به تورنتو می‌پیوندد

باشگاه لیگ برتری تاتنهام از پیوستن "جرمان دفو" به تیم تورنتو در لیگ آمریکا خبر داده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، دفو 31 ساله ساله در فوریه 2004 از وستهام به تاتنهام پیوست و طی 185 بازی 78 گل برای این تیم لندنی به ثمر رساند.

این بازیکن در گفتگو با سایت باشگاه تاتنهام اظهار داشت: همه می‎دانند که این باشگاه برای من چه معنایی دارد و من تاتنهام را در قلبم جای خواهم داد. دوران خوبی در این باشگاه داشته‌ام و هواداران همواره برایم شگفت‌انگیز بوده‎اند.

دفو افزود: این برای من یک فرصت است م می‎توانم تا سن 35 سالگی در تیم تورنتو بازی کنم. شک ندارم که در سال‎های باقیمانده به عنوان یک هوادار به تاتنهام بازمی‎گردم و این تیم را حمایت می‎کنم.

 

کد مطلب 2211583

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