فعالیت 10 سامانه در ثبت اسناد کشور

بردیا صدر نوری در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه اکنون 10 سامانه الکترونیکی در سازمان ثبت اسناد کشور فعال است گفت: این سامانه در 423 واحد ثبتی در حال بهره برداری است. البته می توان گفت که با این سامانه صدور سند مالکیت، پاسخگویی به استعلام، ثبت نقل و انتقالات، تجمیع عرصه، افراز، بازداشت و رفع بازداشت و رهن و فک رهن به آسانی انجام می شود.

وی همچنین از راه اندازی سامانه ثبت آنی الکترونیک اسناد، سامانه استعلام الکترونیک، سامانه جامع ثبت شرکتها، سامانه شناسایی ملی اشخاص حقوقی، سامانه جامع مالکیت صنعتی، سامانه ثبت وقایع ازدواج و طلاق، سامانه ثبت الکترونیک پذیرش درخواست صدورمالکیت، سامانه پیگیری و نظارت بر خدمات الکترونیکی ثبتی خبرداد و گفت: سامانه مدیریت یکپارچه اجرای اسناد رسمی یکی دیگر از این سامانه ها است که هم اکنون در سراسر کشور اجرایی شده است. با این سامانه تمامی اطلاعات پرونده ها نگهداری شده و امکان جستجوی اشخاص دخیل در پرونده با سابقه در سراسر کشور وجود دارد. همچنین با این سامانه تمامی مزایده های انجام شده در کشور بایگانی و آرشیو شده و امکان ارسال اجرائیه ها به صورت الکترونیکی از دفاتر اسناد رسمی به واحدهای اجرا وجود دارد.