"اسلامی" سکاندار جدید اداره کل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان البرز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در مراسمی با حضور مسئولین دستگاههای اجرائی و فرماندهان ارشدنظامی نیروهای مسلح و خانواده معظم شهدا و جانبازان و ایثارگران استان البرز، سرهنگ نادر ادیبی مدیر کل سابق اداره حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان البرز تودیع و" سردار سرتیپ دوم پاسدار ابوالفضل اسلامی "از جانبازان هفتاد درصد دوران دفاع مقدس به عنوان مدیر کل جدید این اداره منصوب شد.

در این مراسم"محمد حسن نامی" جانشین بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس طی سخنانی در جمع حاظرین گفت: وظیفه امروز رزمندگان دیروز حفظ و انتقال فرهنگ غنی دوران دفاع مقدس به نسل فعلی و آینده گان می باشد.

نامی در ادامه از تلاشهای ادیبی که خود از فرماندهان دوران دفاع مقدس بودند تقدیر و تشکر کرد و با معرفی سردار اسلامی به عنوان مدیر کل جدید برای ایشان آرزوی موفقیت در مسئولیت جدید را نمود.

ادیبی در مراسم تودیع خود ضمن ارائه گزارشی از عملکرد اداره کل از سال 86 تا کنون با تاکید بر اهمیت بحث ثبت وقایع وخاطرات و اسناد رزمندگان دوران 8 سال دفاع مقدس گفت: لشکر 10 حضرت سید الشهداء (ع) هویت و میراث بسیار ارزشمند استان البرز می باشد و یکی از اهداف ما نگارش تاریخ شفاهی این یگان می باشد،‌که امیدواریم با همکاری رزمندگان این لشکرواستان البرز به این هدف مهم دست یابیم.

ابوالفضل اسلامی از فرماندهان ارشد دوران دفاع مقدس بوده و پس از دوران جنگ نیز با فرماندهی لشکر ده حضرت سیدالشهداء (ع) و مسئولیت های مختلف در سطح نیروی زمینی سپاه و دارای سابقه مدیریتی درخشانی بوده و از جانبازان هفتاد درصد دوران دفاع مقدس است.