مریل استریپ والت دیسنی را نژادپرست خواند/ واکنش‌ سینماگران به این اظهارات

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، مریل استریپ روز هفتم ژانویه در مراسم اهدای جوایز انجمن ملی منتقدان حاضر شد و جایزه بهترین بازیگر زن را به اما تامپسون برای بازی در فیلم "نجات آقای بنکس" در مقابل تام هنکس اهدا کرد. اما او از فرصت سخنرانی اش استفاده کرد تا سخنان بحث برانگیزی درباره والت دیسنی بزند. او والت دیسنی را به عنوان مردی معرفی کرد که تمایلات نژادپرستانه داشت و از یک گروه دارای نفوذ ضدیهودی حمایت می کرد و نسبت به جنس مونث متعصب بود.

یکی از مشاوران جوایز اسکار که از سخنان استریپ متعجب شده در این باره گفت: "با خودم فکر کردم، اوه، او لازم نبود این کار را بکند. او دارد برای بازی در فیلمی که مانند یک نامه عاشقانه به دیسنی می ماند به اما تامپسون جایزه می دهد! اما او مریل استریپ است و می تواند هرچه دلش خواست بگوید."

با وجود اینکه سخنان استریپ به سرعت پخش شد، ناظران صنعت سرگرمی باور دارند که با این کار او اعتبار هیچ کس زیر سوال نرفت. به گفته یکی از مشاوران جوایز؛ فیلم امسال استریپ یعنی "آگوست: اوسیج کانتی"، شانسی برای دریافت اسکار بهترین فیلم نداشت و در نتیجه صدمه خاصی به آن وارد نشد.

از طرف دیگر به گفته یکی از اعضای آکادمی، نظرات ضد دیسنی استریپ به احتمال زیاد به اعتبار فیلم "نجات آقای بنکس" نیز صدمه ای نخواهند زد. این عضو آکادمی گفت: "من طرفدار پر و پا قرص خانم استریپ، خانم تامپسون و خود آن ضد یهودی بزرگ یعنی دیسنی هستم، در حالی که خودم یهودی هم هستم. مطمئنا این مسایل مرا از رای دادن به فیلم "نجات آقای بنکس" باز نخواهند داشت."

در حقیقت این همان نکته ای بود که استریپ می خواست به آن اشاره کند. استریپ از دوستش اما تامپسون تجلیل کرد و گفت که هنر می تواند هنرمندی را که تعصبات زیادی دارد، رها سازد، به طور مثال دیسنی با تمام عیب هایش برای میلیون ها نفر شادی به ارمغان آورد.

محقق فیلم و موسیقی دانشگاه کلمبیا دیوید هاجو در این باره گفت: "مطمئن ام که این قصد اصلی استریپ نبود، اما او با این کارش با موقعیت استراتژیک اصلی فیلم موافقت کرد. کمپانی دیسنی این فیلم را ساخت تا با نشان دادن این حقیقت که دیسنی یک انسان واقعی بود و تنها به عنوان یک نماد صنعتی برای سرگرمی مطرح نیست، بتواند محبوبیت برند دیسنی را بالاتر ببرد. یک انسان واقعی بودن هم به این معنی است که انسانیت‌تان عیب و نقص هایی داشته باشد و مریل استریپ هم دقیقا به ما عیب و نقص های والت دیسنی را به عنوان یک انسان نشان داد."

سخنگویان استریپ هنوز نظری درباره این اتفاق نداده اند. با این حال چندی از متخصصان کمپانی دیسنی اعلام کردند که استریپ خیلی عادلانه درباره دیسنی رفتار نکرده است.