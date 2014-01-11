آغاز شناسایی نیاز مصرفی تالابهای در معرض خطر

مسعود باقرزاده کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه طرح جامع حفاظت از تالابهای در معرض خطر در دستور کار قرار دارد، اظهار داشت: تدوین آن آغاز شده و در واقع در حال حاضر طرح حفاظت از تالابهای کشور در فاز توسعه دستاوردهاست.

به گفته وی، طرح حفاظت از تالابهای کشور به منظور تغییر نگرش در زمینه مدیریت زیست بوم های تالابی و با هدف بسط و گسترش مدیریت جامع زیست بومی در اکوسیستم های تالابی کشور شکل گرفته است.

باقرزاده افزود: تدوین برنامه مدیریت تالابهایی مانند هامون، گاوخونی، زریوار، چغاخور، آلاگل، آلماگل و میقان نیز در این طرح قرار دارد.

معاون دفتر زیستگاهها و امور مناطق سازمان محیط زیست تصریح کرد: همچنین در این طرح علاوه بر همکاری سازمان حفاظت محیط زیست،‌ وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی و مجلس نیز مشارکت دارند و در آن میزان آب مورد نیاز مصرفی تالابها شناسایی می شود.

باقرزاده کریمی همچنین با اشاره به جزئیات قانون جامع تالابهای کشور تأکید کرد: پیش از این طرح یک ماده‌ ای نجات و احیای دریاچه ارومیه مطرح شده بود که به نتیجه نرسید اما با توجه به پیگیریهایی که صورت گرفت قرار شد این موضوع با عنوان طرح جامع مدیریت تالابهای کشور در مجلس ارائه شود.

معاون امور تالاب های دفتر زیستگاهها و امور مناطق با بیان اینکه تا پایان امسال 6 تالاب جدید به کنوانسیون رامسر اضافه می شود، اظهار داشت: امسال در 18 استان کشور برنامه احیای تالابها را اجرا خواهیم کرد که این برنامه عمدتا در استان های غربی و جنوبی کشور و استان های مستعد گرد و غبار اجرا خواهد شد.

باقرزاده کریمی یاد آور شد: احیای تالابهای در معرض خطر در استانهای آذربایجان غربی و شرقی، کردستان، ایلام، کرمانشاه، خوزستان، همدان، مرکزی، فارس، سیستان و بلوچستان، هرمزگان، کرمان، خراسان رضوی و مازندران انجام خواهد شد.

وی با اشاره به اختصاص اعتبار 15 میلیارد تومانی برای احیای تالابهای کشور در سال جاری گفت: اعتباری که به منظور احیای تالابها در نظر گرفته می شود در استانهایی که مستعد تولید گرد و غبار است ، هزینه می شود که عمده این اعتبار برای لایروبی رودخانه هایی که وارد تالابها می شود و احیای مسیل ها و تعیین حریم تالابها و استفاده از سیستم پایش در نظر گرفته شده است.

معاون امور تالابهای دفتر زیستگاهها و امور مناطق سازمان محیط زیست افزود: احیای تالابهایی که دچار تغییرات شدید اکولوژیکی شده اند شامل اعمال مدیریتهای ویژه در جلوگیری از تغییر کاربری ها و استفاده انسانی و تامین حقابه مورد نیاز تالابی می شود.

باقرزاده تصریح کرد: سازمان حفاظت محیط زیست یک سازمان نظارتی و مدیریتی است و گرچه قصورها تا حدودی متوجه این سازمان است، اما به طور کلی فرآیند مدیریت کشور بر محیط های طبیعی، ناکارآمد بوده است.

وی، خشکیدگی را یکی از دلایل اصلی نابودی تالابهای کشور عنوان کرد و افزود: اغلب تالابها مشکل کمبود آب دارد و باید با رهاسازی آب به تالابها مانع از نابودی این محیط های طبیعی شد و مسئولان بباید در اجرایی کردن برنامه ها در این خصوص تلاش کنند.