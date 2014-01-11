ادامه فیلمبرداری "دایره داوود" در شمال/ گریم و نقش متفاوت بهنوش طباطبایی

فرشته مهدی پور تهیه کننده سینما با بیان این مطلب که فیلمبرداری "دایره داوود" در شمال کشور تا روز 26 دی ماه ادامه دارد، به خبرنگار مهر گفت: تا امروز اکثر بازیگران این فیلم سینمایی از جمله بهنوش طباطبایی، حسین یاری، حمیدرضا آذرنگ و ... جلوی دوربین رفته‌اند.

وی ادامه داد: 30 درصد از فیلمبرداری این فیلم سینمایی در تهران انجام خواهد شد. فیلمبرداری "دایره داوود" با بازی جمشید هاشم پور در ورزشگاه هفت تیر آغاز خواهد شد.

تهیه کننده فیلم سینمایی "یکی می خواد باهات حرف بزنه" گفت: در حال حاضر گروه فیلمبرداری در حوالی تنکابن در شمال کشور مشغول به کار هستند.

حسین یاری، بهنوش طباطبایی، حمیدرضا آذرنگ، کریم اکبری مبارکه، شهین تسلیمی و جمشید هاشم پور از جمله بازیگران این فیلم سینمایی هستند. همچنین آرشام طالبی و شایان شاهسون بازیگران نونهال "دایره داوود" هستند.

"دايره داوود" داستان زندگي پسر بچه كشتي گيري را روايت مي‌ كند كه دچار اتفاقاتي می ‌شود. تدوين این فیلم سینمایی را موحد شادرو و آهنگسازی آن را حامد ثابت بر عهده دارند.

فهرست عوامل اين پروژه عبارتند از كارگردان: سيامك كاشف آذر، فيلمبردار: روزبه رايگا، فيلمنامه: محسن جسور، طراح صحنه و لباس: سعيد آهنگراني، طراح گريم: سودابه خسروي، صدابردار: عباس رستگارپور، مدير توليد: نادر مهدي پور، عكاس: آرش صادقي، فيلمبردار پشت صحنه: سارا اسماعيل پور، مدير تداركات: آرش نجفي، مربي ايما و اشاره: شبنم اخلاقي، آهنگساز: حامد ثابت، تدوينگر: موحد شادرو، جلوه های ويژه كامپيوتری: حسين محمد چاوشی، صداگذار: آرش قاسمي، منشي صحنه: بهشته ناصری، دستيار اول كارگردان و برنامه ريز: مجيد موثق، دستياران كارگردان: سجاد قراگزلو، اميد مهدي پور، دستيار اول فيلمبردار: وحيد ابراهيمي، نورپرداز: ميلاد تينت فام، گروه فيلمبرداری: محسن دبيريان، حسين اسدي، سعيد گودرزی، محمد كاظم روحي، مصطفي علي اكبري، گروه صحنه و لباس: كيومرث محمد چناری، عبدالرضا منتظری، سميرا صيادپور، گروه گريم: رضا خدايي، شبنم اخلاقي، غزال علويون، اهورا قاسمي، علي اعرابي، گروه صدا: اميد آشوري، بابك مرادي، گروه تداركات: علي مرادي، رامين يعقوبي، امير كريمي نژاد، اسماعيل حاتم نژاد، جواد ابراهيمي، نيما مشتاق حق دوست.

مجری طرح: فضل ا..بناء، مشاور هنری پروژه: جواد نوروز بيگي، تهيه كننده: فرشته مهديزاده.