به گزارش خبرگزاری مهر، محمد نشاط تهیه کننده این سریال با اعلام این خبر افزود: طبق توافق انجام شده با مرکز سیمافیلم این کار از مینی سریال تبدیل به یک سریال یازده قسمتی شد و کار بازنویسی فیلمنامه با دقت کامل و تحت نظارت مستقیم سامان سالور در حال انجام است.

وی افزود: با توجه به مشارکتی بودن کار جلسات متعددی با مسئولان نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران به ویژه تیمسار جوشقانی مدیر واحد هنری ارتش برگزار و تفاهم نامه‌ای به منظور حمایت همه جانبه ارتش علی الخصوص در بخش تامین ادوات نظامی امضا شد.

این تهیه کننده تصریح کرد: کار بازبینی کلیه لوکیشن‌های نظامی و غیر نظامی این سریال انجام شده و پایگاه نوژه همدان نیز بر لوکیشن‌های نظامی کار افزوده شد.

نشاط اذعان کرد: فهرست کلیه بازیگران و عوامل پشت دوربین این اثر قطعی شده و البته مایه تاسف است که عرض کنم زنده یاد محمدجواد شریفی‌راد مدیریت بخش جلوه‌های ویژه میدانی این کار را بر عهده داشت و به دنبال وقوع این حادثه اسف بار ناچار به تعیین جایگزینی برای او هستیم. در حدود 200 دست انواع لباس متعلق به دهه 60 خریداری شده و کلیه اتومبیل‌های این دوره تامین شده است.

مهدی پاکدل، بهنوش طباطبایی ، پرویز فلاحی پور، کوروش سلیمانی ، حسین زارعی و علی سلیمانی سرنسری بازیگران این سریال هستند.

این مجموعه که با مشارکت نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران تولید می‌شود، به روایت زندگی یک خلبان جنگی می‌پردازد که در ابتدای جنگ متوجه می‌شود که نامزدش به بیماری قلبی مبتلا است و او باید بین عشق به وطن و عشق به همسر یکی را انتخاب کند.

مدیر تصویربرداری "پرواز در ارتفاع صفر" رضا شیخی، دستیار اول کارگردان علی نشاط، برنامه ریز مجید کرباسیان، مدیر تولید امیر نشاط، مدیر تولید نظامی علی عنبرانی، مشاور نظامی جواد جوشقانی، طراح صحنه و لباس اصغر نژاد ایمانی، طراح چهره پردازی ایمان امیدواری، مدیر تدارکات امیر هوشنگ حسینی، عکاس رضا اصفهانی.

"پرواز در ارتفاع صفر" در گروه معارف، انقلاب اسلامی و دفاع مقدس سیمافیلم تولید می‌شود.