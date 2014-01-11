16.6 درصد ایرانیها از خدمات بیمه ای محرومند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، دکتر انوشیروان محسنی بندپی با بیان اینکه قانون برنامه پنجم در ماده 38 خود بر تشکیل سازمان بیمه سلامت با هدف ارایه خدمات بیمه‌ای به آحاد ملت تاکید دارد، افزود: با وجود گذشت 2 سال و 10 ماه از قانون برنامه پنجم امروز شاهدیم که هیچ یک از اجزای این ماده جنبه اجرایی پیدا نکرده است.

وی با بیان اینکه با شروع به کار دولت یازدهم و مطالبه به حق مجلس برای اجرای بیمه سلامت در تلاش برای اجرای بندهای مختلف آن هستیم، یادآور شد: تشکیل سازمان بیمه سلامت کامل‌ترین بسته بیمه‌ای است که در صورت اجرایی شدن بسیاری از مشکلات را سرو سامان خواهد داد.

16.6 درصد از جمعیت کل کشور از خدمات بیمه ای محرومند

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت با تاکید بر اینکه هم اکنون 16.6 درصد از جمعیت کل کشور از خدمات بیمه ای محرومند، تصریح کرد: به عبارتی 10 تا 13 میلیون از جمعیت کشور که بیشتر زاغه نشینان و حاشیه نشینان هستند از دریافت خدمات درمانی در سطوح 1 و 2 محروم هستند.

وی با تاکید بر اینکه در سازمان بیمه سلامت بنا داریم تا عدالت را در بیمه پایه برقرار کنیم، گفت: در این مسیر قصد داریم همه آحاد جامعه را زیر چتر تعهدات بیمه‌ای واحد قرار دهیم که متولی آن هم سازمان بیمه سلامت خواهد بود.

محسنی بندپی با تاکید بر اینکه در حال حاضر 22 صندوق بیمه در دستگاه‌های مختلف، خدمات بیمه‌ای جداگانه‌ای را برنامه‌ریزی کردند، افزود: از آنجا که منابع ورودی به این صندوق‌ها متفاوت است به طور مثال در خدمات درمانی اندکی کمتر از تامین اجتماعی است دولت در لایحه بودجه سال آینده با افزایش سهم بیمه‌ها در تلاش است تا کمبودها و اختلاف منابع ورودی به صندوق‌ها را جبران کرده و زمینه را برای اجرای بیمه سراسری یکسان فراهم کند.

وی درباره مصوبه اخیر شورای عالی بیمه به عنوان عالی‌ترین مرجع تصمیم‌گیر درباره مسایل بیمه‌ای، تعرفه‌ای و ادغام بیمه‌ها، توضیح داد: بر اساس این مصوبه در مرحله اول در تلاشیم تا تعهدات بیمه پایه را یکسان کرده و در مرحله بعد کیفی ترین تعهدات بیمه پایه را بین صندوق‌های بیمه موجود مبنای کار سازمان بیمه سلامت قرار دهیم، در چنین شرایطی به طور قطع مقاومتی از سوی سایر بیمه‌ها برای ادغام وجود نخواهد داشت.

آغاز غربالگری برای حذف همپوشانی بیمه‌ها

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت از رشد 66 درصدی اعتبارات بیمه در لایحه بودجه 93 خبر داد وگفت: دولت با این اقدام در تلاش است تا با افزایش حق بیمه اعم از بیمه خدمات درمانی، بیمه روستاییان، عشایر و شهرهای زیر 20 هزار نفر جمعیت کمبود منابع برخی بیمه‌ها را جبران کند و امید می رود که با کمک مجلس حد معقولی از اعتبارات را به خود بگیرد.

محسنی بندپی با تاکید بر اینکه باید نگاه سلامت محور به یک فرهنگ تبدیل شود، تصریح کرد: در این زمینه هم آیین‌نامه‌ای در حال تدوین داریم که مراحل پایانی آن در حال انجام است که بر اساس آن قصد داریم از خرید خدمت انفعالی در حوزه سلامت به خرید خدمت راهبردی برسیم.

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت درباره رفع همپوشانی بیمه‌ها، گفت: در حال حاضر افرادی هستند که از 2 تا 3 نوع بیمه بهره مند هستند این در حالی است که 12 تا 13 میلیون نفر از خدمات بیمه‌ای محرومند که برای برطرف کردن این موضوع غربالگری را با همکاری کارگزاران از سطح روستاها آغاز کرده و در سطوح مختلف ادامه می دهیم تا افرادی که بیمه های متعدد دارند حذف شوند./