به گزارش خبرنگار مهر، این اثر تالیفی پژوهشی در چهار فصل با تکیه بر مفاهیم کلاسیک، مردمی و مردم پسند حوزه موسیقی منتشر شده است.

ساسان فاطمی، دانشیار دانشگاه تهران و مولف این اثر تالیفی در مقدمه این کتاب آورده است: گذشته از دو نوع موسیقی کلاسیک و مردمی، جوامع شهری در دو قرن اخیر شاهد شکل گیری نوع دیگری از موسیقی، یعنی موسیقی مردم‌پسند بوده اند. این نوع موسیقی محصول جامعه مدرن است و برای نخستین بار در غرب شکل گرفت و به انحای مختلف با دو نوع بزگ دیگر یعنی کلاسیک و مردمی پیوند دارد.

موسیقی مردم پسند در جوامعی که فرهنگ موسیقایی دو قطبی (کلاسیک‌ ـ مردمی) دارند از رسانه‌ای شدن و کالایی شدن گونه‌های ساده موسیقی کلاسیک به وجود می‌آید و در مراحل ابتدایی پیدایش خود با موسیقی کلاسیک همان فرهنگ در هم می‌آمیزد. در ایران نیز پیدایش موسیقی مردم پسند از همین قاعده پیروی کرده است. گونه ساده و همه پسند موسیقی کلاسیک ایرانی یعنی «تصنیف»، در چارچوب مناسبات اقتصاد بازار و رسانه گسترش یافته و موسیقی مردم پسند ایرانی را شکل داده است. این موسیقی در ابتدای پیدایش خود در سبکی رادیویی موسوم به سبک «گلها» با موسیقی کلاسیک ایرانی آمیختگی داشته است.

تصنیف و تحول آن، طبقه بندی موسیقی‌های شهری، موسیقی مردم پسند در فرهنگ ایرانی عنوان فصل‌های مختلف کتاب «پیدایش موسیقی مردم پسند در ایران» است که برای علاقه مندان موسیقی ارائه شده است.

این اثر تالیفی پژوهشی با شماره کتابخانه ملی 3235924 در 156 صفحه در تیتراژ 2 هزارجلد و قیمت 12 هزار تومان توسط موسسه فرهنگی هنری ماهور وارد بازار کتاب شده است.