  1. استانها
  2. کرمان
۲۱ دی ۱۳۹۲، ۱۱:۳۴

حجت الاسلام توکلی:

خدمت به ارباب رجوع در راس امور باشد/ فعالیت های فرهنگی با کار اداری تضاد نداشته باشد

خدمت به ارباب رجوع در راس امور باشد/ فعالیت های فرهنگی با کار اداری تضاد نداشته باشد

کرمان - خبرگزاری مهر: رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: فعالیت های فرهنگی نباید با کارهای اداری و خدمت به ارباب رجوع در تضاد باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسالام علی توکلی صبح شنبه در جمع مدیران این دادگستری استان کرمان با اشاره به حجم کاری سنگین کارکنان دادگستری تصریح کرد: انجام کارهای فرهنگی از قبیل برگزاری نماز جماعت، اردو‌، مسابقات فرهنگی، ورزشی و علمی و مطالعاتی می تواند روحیه نشاط و شادابی را در کارکنان این حوزه تقویت کند.

وی ادامه داد: البته همواره باید خدمت به ارباب رجوع در راس امور قرار داشته باشد و کارهای فرهنگی نباید در تضاد با کار اداری باشند.

حجت الاسلام توکلی اذعان داشت: فعالیت های فرهنگی باید در زمان مناسب و با توجه به نیاز جامعه هدف انجام شود و نباید به گونه ای باشد که به بهانه کار فرهنگی حق مردم و ارباب رجوع ضایع شود.

وی تاکید کرد: برنامه ريزي وهدف گذاري امور فرهنگي باید با توجه به رفع نيازها و ارائه خدمات ارباب رجوع انجام شود.

رئیس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به نقش رابطان فرهنگی یادآور شد: کارهای فرهنگی می تواند باعث تقویت انگیزه و انرژی کارکنان شود.

نماینده علی قوه قضائیه در استان کرمان گفت: کارهای فرهنگی باید از حالت شعاری خارج شده و به صورت هدفمند به مرحله اجرا درآیند در غیراین صورت کارایی نداشته و باید از آنها پرهیز کرد.

حجت الاسلام توکلی گفت: فعالیت های فرهنگی دادگستری باید همسو با اهداف و فعالیت های این حوزه باشد و چنانچه افرادی خود را متولی فرهنگ می دانند باید به گفته های خود عمل کنند.
 

کد مطلب 2211865

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها