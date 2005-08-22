دانش جعفري در محافل اقتصادي و سياسي مقبوليت دارد// معرفي دانش جعفري آرامش را به بازار بورس بازگردانده است // كاهش نرخ سود بانكي و جذب سرمايه گذاري خارجي نقطه عطف برنامه دانش جعفري است

به گزارش خبرنگار پارلماني مهر، بهمن محمد ياري نماينده تالش نخستين موافق برنامه هاي وزير پيشنهادي اقتصاد و دارايي با اشاره به سوابق دانش جعفري در سمت هاي مختلف و در مجالس پنجم و هفتم و تجربه مديريتي وي گفت: دانش جعفري شخصيتي منتقد، صاحب نظر و كاردان و داراي مقبوليت در مجامع اقتصادي و سياسي است.

محمد ياري با بيان اينكه نخستين گام براي اثبات حاكميت در اقتصاد، آئين مدار است گفت: انتخاب دانش جعفري گواهي بر عزم و اراده براي دور نگه داشتن عرصه اقتصاد از مبادلات سياسي و ارتقاي سطح عمومي زندگي و معيشت مردم است.

اين نماينده مجلس گفت: معرفي دانش جعفري، آرامش را به بازار بورس بازگردانده است و از آنجا كه بورس نبض اقتصاد كشور است ثبات در اين بازار به منزله ثبات سياسي كشور تلقي مي شود.

نديمي مخبر كميسيون اقتصادي ديگر نماينده موافق دانش جعفري با بيان اينكه افزايش تجارت و سرمايه گذاري و پويايي بخش خصوصي در برنامه دانش جعفري وجود دارد گفت: دولت بايد براي مشاركت بخش خصوصي ميدان عمل را باز بگذارد، ضمن اينكه برنامه چهارم توسعه و چشم انداز بيست ساله نيز اين فرصت را فراهم آورده كه اصلاحات راهبردي در اين بخش صورت گيرد.

نديمي گفت: حساب ذخيره ارزي حركتي مثبت است، هرچند كه رشد هزينه هاي جاري فلسفه اين حساب را مخدوش كرده است ولي اين حساب با كنار گذاشتن برخي درآمدهاي مازاد براي اهداف عمراني، حركت رو به جلويي را تداعي مي كند.

نماينده لاهيجان در خصوص سياستهاي مالياتي دانش جعفري هم گفت: بايد وزن مالياتي را در هزينه هاي جاري را افزاش دهيم ولي اين امر بدان معنا نيست كه فشار مالياتي به طبقات ضعيف زياد شود، ماليات بايد به درآمدهاي جديد منجر شود و هزينه هاي مالياتي نيز به گونه اي باشد كه تجارت سرمايه گذاري و گردشگري با آن رونق پيدا كند.

رجب رحماني نماينده تاكستان و عضو كميسيون برنامه و بودجه از ديگر موافقان دانش جعفري بود، وي محور برنامه هاي او در حوزه توليد، اشتغال و صادرات را مورد حمايت مجلس عنوان كرد و سرفصل هاي مورد اشاره دانش جعفري در مباحث اقتصادي نظير ايجاد سيستم متكي به مديريت واحد در تصميم گيريهاي كلان و مخالفت از ورود به مسايل سياسي و مديريت سياسي در اقتصاد را يكي از مهمترين ويژگي هاي او بر شمرد.

رحماني با اشاره به بدهي 6 ميليارد توماني شركت هاي دولتي به سيستم بانكي برنامه دانش جعفري را براي كاهش تدريجي اين بدهي مثبت ارزيابي كرد.

سيد جلال حسيني نماينده زنجان و نايب رئيس كميسيون اقتصادي مجلس نيز با اعلام حمايت از برنامه هاي دانش جعفري، كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي در برنامه وي را منجر به راه اندازي چرخه توليد در كشور دانست و از تمهيدات دانش جعفري درباره بازار بورس و تاكيد بر جذب و جلب سرمايه گذاري خارجي قدرداني كرد.