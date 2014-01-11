  1. حوزه و دانشگاه
۲۱ دی ۱۳۹۲، ۱۱:۴۹

اعلام زمان اعزام دانشگاهیان به عمره/ طول مدت اقامت دانشجویان در سرزمین وحی

اعلام زمان اعزام دانشگاهیان به عمره/ طول مدت اقامت دانشجویان در سرزمین وحی

معاون اجرائی و اعزام ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان گفت: فرایند اعزام دانشگاهیان به عمره از هفتم لغایت 12 فروردین ماه با اعزام اساتید 1 و 2 نفره به سرزمین وحی آغاز می شود .

محمد زارع در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: فرایند اعزام دانشگاهیان به عمره از هفتم لغایت 12 فروردین ماه با اعزام اساتید یک  و 2 نفره به سرزمین وحی آغاز می شود.

وی افزود: سپس دانشجویان متاهل و اساتید سه نفره از 12 فروردین ماه تا 8 اردیبشهت اعزام می شوند و پسران مجرد نیز از 8 تا 29 اردیبهشت ماه راهی سرزمین وحی خواهند شد.

معاون اجرائی و اعزام ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان افزود: پرواز زائرین دانشگاهی از ایران به شهر جده است و از آنجا به مدینه منوره اعزام می‌شوند، دانشگاهیان عمره گزار از ایستگاه‌های پروازی تهران، مشهد، شیراز، تبریز، اصفهان، کرمان ، کرمانشاه، اهواز و ساری به سرزمین وحی اعزام خواهند شد.

وی طول اقامت دانشجویان در سرزمین وحی را 10 روز اعلام کرد و گفت: زائرین 5روز نخست را در مدینه منوره و سپس جهت انجام اعمال عمره مفرده به مکه مکرمه مشرف خواهند شد.

کد مطلب 2211894

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