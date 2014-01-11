مسابقات انتخابی اسكواش خراسان رضوي برگزار شد/ نائب رئيس بانوان نداريم

غلامحسين اصغري در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار كرد: هيئت اسكواش خراسان رضوي روز گذشته پس از حدود يكسال وقفه در برگزاري مسابقات رنكينگ اسكواش آقايان يك دوره مسابقه سطح بندي اسكواش را در مشهد برگزار كرد.

وي افزود: ورزشكاراني كه قصد دارند در رشته اسكواش فعاليت داشته باشند براي اينكه بتوانند در مسابقات مهم داخلي يا بين‌المللي شركت كنند بايد داراي رنكينگ باشند تا در صورتي كه از طرف فدراسيون از ما تقاضايي مبني بر اعزام ورزشكار شد ما طبق رنكينگ ورزشكاران، آنها را به مسابقه اعزام كنيم.

اصغري اظهار كرد: سال گذشته و قبل از اينكه بنده رياست هيئت اسكواش را در دست بگيريم يك دوره مسابقه سطح بندي در استان برگزار شده اما نتيجه اين مسابقه در جايي ثبت نشده و تا روز گذشته كه يكدوره مسابقه سطح بندي برگزار شد در واقع جدولي براي معرفي نفرات برتر استان وجود نداشت.

وي افزود: ورزشكاران رشته اسكواش بايد ماهي يكبار در مسابقات تعيين سطح شركت كنند كه اين امر تاكنون محقق نشده است.

اصغري با بيان اينكه مسابقات رنكينگ استان در محل هتل پارش مشهد برگزار شد اظهار كرد: این مسابقات با حضور 15 بازيکن و به صورت دو حذفی انجام شد که در نهایت پس از انجام 28 مسابقه ابولفضل معتمدی، احسان بزرگوار و افشین نعیمی توانستند رتبه‌هاي اول تا سوم اي دوره از مسابقات را بدست آورند.

وي افزود: در مجموع پنج دوره اين مسابقات نیز افشین نعیمی، احسان بزرگوار و ابولفضل معتمدی با کسب امتیاز های 2140 ، 1850 و 1480 در جایگاه اول تا سوم قرار گرفتند.

رئيس هيئت اسكواش استان همچنين به عدم حضور نائب رئيس بانوان در هيئت اسكواش خراسان رضوي اشاره و اظهار كرد: اغلب كميته هاي هيئت با مديرت بانوان اداره مي شود اما حدود دو ماه است كه نائب رئيس بانوان نداريم.

