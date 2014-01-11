به گزارش خبرنگار مهر، دکتر علی‌اکبر پورفتح‌اله روز شنبه در مراسم بزرگداشت روز ملی خونهای نادر که در پایگاه انتقال خون استان تهران برگزار شد، با بیان اینکه امروز 150 هزار لیتر پلاسما را در بهترین سایتهای اروپا به دارو تبدیل می‌کنیم، افزود: ارزش افزوده و صرفه‌جویی ارزی این اقدام 50 میلیارد تومان است و درواقع بیش از دو سوم اعتبار تخصیصی سازمان انتقال خون را از این طریق بازمی‌گردانیم.

وی گفت: امروز از رگ دهنده تا رگ گیرنده فرآیندهای مربوط به انتقال خون در حال انجام است و توانسته‌ایم از این طریق بالاترین امنیت را برای خون‌های مردم تامین کنیم. می‌توان گفت برنامه قرارداد مشارکتی پلاسما باعث شده است سلامت خون در کشور فراهم شود.

مدیرعامل سازمان انتقال خون ایران با بیان اینکه امروز چرخه انتقال خون شامل دو بخش تهیه خون و استفاده از آن در بیمارستانهاست، افزود: این دو بخش از چرخه انتقال خون به موازات یکدیگر رشد نکرده‌اند. به رغم اینکه شاخصهای ما در تهیه خون بسیار رشد کرده است، اما شاخصهای انتقال خون بیمارستانی ما فاجعه‌آمیز است.

پورفتح‌اله ادامه داد: در حالی که امروز در کشورهای پیشرفته شاخص انتقال خون خودی 10 درصد است، اما این شاخص در ایران صفر است؛ در حالی که در تمام دنیا ادبیات طب بدون انتقال خون مطرح شده است و هنر پزشک این است که بیمارش را به اتاق عمل ببرد، بدون اینکه از خون استفاده کند.

مدیرعامل سازمان انتقال خون ایران بر ضرورت مدیریت خون بیمار در بیمارستانهای کشور، تاکید کرد و گفت: کم‌خونی در کشور ما بیداد می‌کند و متاسفانه پزشکان ما ارزیابی اولیه را در این خصوص ندارند تا بتوانند با رفع مشکل کم خونی بیمارشان، نیاز به خون را در حین درمان کاهش دهند. اگر این فرهنگ نهادینه شود که بسیاری از بیمارستانها مدیریت خون بیمار خود را انجام دهند، بسیاری از مشکلات ما حل خواهد شد.

وی ادامه داد: بیمارستانهای ما باید به سرویسهای خون بیمارستانی مجهز باشند. این مسئله به ویژه برای دارندگان خونهای نادر بسیار ضروری است. زیرا تهیه هر واحد خون نادر حدود 5 میلیون تومان هزینه دارد. در حالی که اگر سرویسهای انتقال خون بیمارستانی ما فعال باشند، پزشکان ما قادر خواهند بود بدون نیاز به خون، برای این بیماران اعمال جراحی را انجام دهند.

پورفتح‌اله به ضرورت ارتقای وضعیت خونهای نادر اشاره کرد و گفت: امروز اعمال پیوندی پیچیده چون پیوند ریه در دنیا بدون نیاز به خون انجام می‌شود. در ایران هم این اتفاق افتاده است. ما باید بتوانیم سخت‌ترین اعمال جراحی را بدون نیاز به مصرف فرآورده‌های خونی به ویژه برای دارندگان خونهای نادر انجام دهیم. البته راه طولانی در پیش است.