محمود باقرزاده در گفتگو با مهر اظهار كرد: تيم شطرنج بانوان نابيناي خراسان رضوي به منظور شركت در مسابقات شطرنج بانوان نابيناي كشور به بابلسر در استان مازندران اعزام خواهند شد.

وي افزود: مسابقات شطرنج بانوان نابيناي كشور از دوم تا هفتم بهمن‌ماه و به ميزباني استان مازندران برگزار مي شود كه تيم شرنج خراسان رضوي كه قهرمان دوره قبل اين مسابقات است براي دفاع از عنوان قهرماني اش اعزام خواهد شد.

باقر زاده اظهار كرد: علاوه بر يك نفر از بازيكنان ملي‌پوش‌مان سه نفر به‌عنوان سهميه بزرگسالان، سه نفر در رده سني زير 18 سال، سه نفر در رده سني زير 16 سال و سه نفر در رده سني زير 14 سال به اين مسابقات اعزام خواهند شد.

وي افزود: تيم شطرنج نابينايان خراسان رضوي همواره جزء مدعيان و قهرمانان شطرنج كشور بوده و ما در زمينه كسب عناوين برتر مشكلي نداريم.