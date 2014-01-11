فعالیت برنامه محور حلقه مفقوده توسعه کهگیلویه و بویراحمد است

به گزارش خبرنگار مهر، علی حسن نوروزی صبح شنبه در جمع مدیران اجرایی استان گفت: هیچ حرکت و گامی به سمت توسعه، بدون برنامه ریزی محقق نخواهد شد.

وی کار خارج از برنامه محوری در استان را مهمترین معضل حوزه اجریی عنوان کرد و افزود: بسیاری از کارهای انجام گرفته و عملکردها در استان بدون برنامه بوده است.

نوروزی بیان داشت: فرهنگ عمل مبتنی بر برنامه در کشور ضعیف است و مشکلات ساختاری اقتصادی نیز به این مسئله باز می گردد.

معاون برنامه ریزی استاندار استان حرکت به سمت توسعه برمبنای علایق و سلایق را نادرست دانست و اظهار داشت: عملی می تواند استان را به سوی توسعه یافتگی سوق دهد که بر مبنای برنامه ریزی همه جانبه و کلان نگر باشد.

لزوم تدوین برنامه چهارساله توسعه استان

وی همچنین بر استفاده از مطالعات انجام شده در برنامه ریزی ها تاکید کرد و گفت: در این استان برای مطالعات، هزینه، اعتبار، زمان و انرژی صرف می شود اما بر اساس آنها حرکت نمی شود.

نوروزی بر تدوین برنامه چهار ساله توسعه استان از سوی مدیران دستگاههای اجرایی تاکید کرد و گفت: ارائه برنامه اولین انتظار از یک مدیر است و ارزیابی مدیران بر این اساس و شاخصها انجام می شود.

وی از مدیران اجرایی خواست ظرف 10 روز آینده ، رئوس برنامه کاری چهار سال آینده خود را براساس ظرفیتهای استان ارائه دهند و افزود: در تدوین برنامه ها به اسناد بالادستی نظیر برنامه های چهارم و پنجم توسعه توجه شود.

وی همچنین از تدوین برنامه آمایش سرزمینی خبرداد و گفت: 12 تا 15 ماه برای تهیه این برنامه پیش بینی شده است.