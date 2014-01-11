تشریح وضعیت سلامت غذایی ایرانیها/ میزان آلودگی پیاز و خیارگلخانه ای

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر علی‌اکبر سیاری روز شنبه در نخستین همایش کشوری تغذیه سالم که در مرکز همایشهای رازی برگزار شد، گفت: برآوردها نشان می‌دهد که 23 درصد ایرانیها کمبود مصرف انرژی دارند. در عین حال 48 درصد زیاد می‌خورند و حدود 30 درصد مصرف متعادل دارند. دولت برای تامین نیازهای افراد فقیر یارانه تعیین کرده و ماهانه 3 هزار میلیارد تومان پول به مردم می‌دهد اما روش فعلی توزیع یارانه‌ها صحیح نیست و دولت و مجلس درصدد آن هستند که این روش را اصلاح کنند.

وی افزود: 90 درصد انرژی مصرفی ایرانیها از غلات تامین می‌شود. 70 درصد از تامین پروتئین‌ نیز از غلات است. این در حالی است که ارزش غذایی پروتئین نوع گیاهی با حیوانی تفاوت دارد. 70 درصد مردم ایران کمبود مصرف پروتئین دارند.

معاون وزیر بهداشت گفت: مصرف گوشت اقشار کم درآمد سالانه حدود سه کیلوگرم است. این در حالی است که برای اقشار پردرآمد 15.1 کیلوگرم است. همچنین مصرف سرانه شیر در اقشار کم درآمد به صورت سالانه 12.3 کیلوگرم و در اقشار پردرآمد 23.8 کیلوگرم است. همچنین حبوبات در اقشار کم‌ درآمد سالانه سه کیلوگرم و در اقشار پردرآمد 11 کیلوگرم مصرف می‌شود. اقشار کم درآمد سالانه 104.8 کیلوگرم مصرف میوه دارند. این در حالی است که مصرف میوه در اقشار پردرآمد سالانه 349.8 کیلوگرم است. این چنین مواردی مربوط به وزارت بهداشت نیست و باید سیاست‌های کلی برای اصلاح آن در نظر گرفته شود.

وی ادامه داد: 70 درصد ایرانیها نیز با کمبود مصرف آهن مواجه اند که به این منظور مکمل‌یاری و همچنین برنامه غنی‌سازی آرد را اجرایی کرده‌ایم. همچنین در دنیا 1.6 میلیارد نفر با کمبود روی مواجه هستند. این موضوع در کشور ما هم وجود دارد. البته در حال حاضر سیاستی برای آن نداریم اما به دنبال غنی‌سازی و مکمل‌یاری هستیم.

سیاری درباره کمبود کلسیم و ویتامین D نیز گفت: از هر سه مرد ایرانی، یک نفر با پوکی استخوان مواجه است. همچنین نیمی از زنان ایرانی پوکی استخوان دارند. 80 درصد مردم در سن مدرسه کمبود کلسیم دارند. سیاست جمهوری اسلامی ایران در این زمینه فعلا آن است که شیر در مدارس توزیع شود. غنی‌سازی شیر با ویتامین D نیز آغاز شده است و فعلا سیاست دیگری در این زمینه نداریم.

معاون بهداشتی وزارت بهداشت با تاکید بر لزوم سالم بودن غذای مصرفی مردم، ادامه داد: غذای مصرفی مردم نباید به مواد آلاینده و سموم آلوده باشد. مطالعه‌ای در میدان تره‌بار تهران و در شهرداری در زمینه سرب، کادمیوم و نیترات در چهار فصل صورت گرفته است. بدترین فصل مربوط به پاییز بوده است. بطوریکه 35 تا 41.5 درصد سبزیجات به این سه مواد آلوده بوده‌اند. بدترین مورد نیز مربوط به پیاز بوده که 54 درصد آلودگی داشته است. خیار گلخانه‌ای هم 45 درصد آلودگی داشته است.

وی درباره سموم دفع آفات نیز افزود: مطالعه انجام شده نشان داد که در فصل پاییز 52 درصد سبزی‌های مصرفی بیش از حد مجاز به سموم آلوده هستند. این در حالی است که این موارد یک روزه عوارض خود را نشان نمی‌دهد، بلکه مشکلات آن به تدریج در مردم ظاهر می‌شود. این چنین مواردی راه‌حل پزشکی ندارد و بازمی‌گردد به اتخاذ تصمیماتی در وزارت جهاد کشاورزی،‌ وزارت نیرو و همچنین اطلاع‌رسانی به مردم که چه موادی را مصرف کنند.

سیاری درباره روغن مصرفی مردم گفت: قدمهای بزرگی در زمینه اصلاح روغنهای مصرفی و جایگزین شدن روغن مایع به جای جامد صورت گرفته است. اما هنوز باید اقدامات زیادی در این زمینه انجام شود. سالانه 92 هزار نفر از مردم کشور به سکته قلبی و 43 هزار نفر به سکته مغزی مبتلا می‌شوند و ما هم تا می‌توانیم بخشهای ICU راه‌اندازی کرده و استنت‌ های قلبی به کار گرفته می‌شوند. میزان ترانس مصرفی در کشور بالاست. این در حالی است که استاندارد جهانی آن دو است و جهان دارد به سمت به صفر رساندن آن حرکت می‌کند. اما این رقم در ایران پنج است. رانت زیادی بر سر غذای مردم و رعایت استانداردها وجود دارد. البته در زمینه روغن نیز سیاست دولت بر اصلاح کیفیت آن است.

معاون وزیر بهداشت درباره نمک مصرفی کشور نیز گفت: میزان مصرف نمک در جامعه باید کاهش یابد چرا که ثابت شده میزان کاهش سکته‌های قلبی و مغزی با مصرف نمک در ارتباط است. روزانه پنج گرم نمک نیاز است. این در حالی است که میزان مصرفی آن در ایران 12-10 گرم است.

سیاری افزود: متخصصان تغذیه مصرف روزانه پنج واحد سبزی و میوه را توصیه می‌کنند. این در حالی است که 88 درصد ایرانیها یعنی 47 میلیون نفر مصرف روزانه پنج واحد میوه و سبزی را ندارند. برای این موضوع هیچ سیاستی در نظر گرفته نشده است. این موضوع نیاز به سیاست‌گذاری و کار دارد.