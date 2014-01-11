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۲۱ دی ۱۳۹۲، ۱۳:۴۲

ربیعیان در گفتگو با مهر:

کسب مقام چهارمی تیم کشتی آزاد همدان در مسابقات قهرمانی کشور

کسب مقام چهارمی تیم کشتی آزاد همدان در مسابقات قهرمانی کشور

همدان – خبرگزاری مهر: دبیر هیئت کشتی استان همدان گفت: تیم کشتی آزاد جوانان همدان در مسابقات قهرمانی کشور به مقام چهارم دست یافت.

ربیعیان در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: تیم کشتی آزاد جوانان همدان در مسابقات قهرمانی کشور با کسب یک مدال طلا، دو مدال نقره و یک مدال برنز مقام چهارم تیمی را کسب کرد.

دبیر هیئت کشتی استان همدان افزود: رقابت‌های کشتی آزاد جوانان قهرمانی کشور با شرکت 199 کشتی گیر از 26 استان در قالب 28 تیم برگزار شد.

وی بیان داشت: این مسابقات در هفت دور و با انجام 232 کشتی در شهرستان کرمانشاه برگزار شد.

ربیعیان اضافه کرد: در رده ‌بندی انفرادی رضا اسدی پور در وزن 60 کیلوگرم نشان طلا این مسابقات را آن خود کرد و توانست در جایگاه اول قرار گیرد.

 دبیر هیئت کشتی استان همدان در ادامه گفت: همچنین در وزن 50 کیلوگرم مرتضی فرزین فر و 120 کیلو گرم مهدی گنبدانی نشان نقره گرفتند.

وی در پایان گفت: هادی وفایی نیز در وزن84  کیلو گرم موفق به کسب مقام سوم شد و در نهایت کشتی گیران همدانی توانستند مقام چهارم تیمی را در این دوره از مسابقات کسب کنند.

کد مطلب 2212009

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