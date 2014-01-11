شورای نگهبان نقش مهمی در امنیت انتخابات دارد

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر فدایی در همایش ناظرین شورای نگهبان که صبح امروز در شهرستان قدس برگزار شد، با تسلیت شهادت امام حسن عسگری(ع) و تبریک آغاز امامت و ولایت حضرت ولیعصر(عج)، اظهار داشت: راه موفق و مفید بودن در جامعه اسلامی این است که امام حسین(ع) را الگوی خود قرار دهید و حسینی وار زندگی کنید.



وی افزود: یکی از فعالیتهای بسیار خوب شورای نگهبان این است که ناظرین خود را حفظ و سازماندهی می کند و در هر انتخابات بر اساس نیاز از آنها استفاده می کند، این امر موجب می شود که امنیت برگزاری انتخابات افزایش یابد، برگزاری چنین همایشهایی در تبیین برنامه ها و اطلاع رسانی نقش مهمی ایفا می کند و توصیه می شود که این همایش ها به صورت ماهانه برگزار شوند.



فدایی ادامه داد: باید در این مراسمها به اهمیت و ضرورت حفظ و رعایت نکات اخلاقی، اجتماعی و فرهنگی پرداخت و ناظرین شورای نگهبان را توجیه کرد که رعایت این نکات در انتخابات ضروری و الزامی است.



در ادامه جلسه مشاور فرماندار و مسئول دفتر نظارت شورای نگهبان در شهرستان قدس اظهار داشت: این همایش در راستای حفظ و نگهداشت ناظرین شورای نگهبان در ایام غیر از انتخابات و با هدف ارتقای بینش و بصیرت سیاسی و اعتقادی ناظرین شورای نگهبان برگزار شد.

قدرت الله کریمی یادآور شد: به روز رسانی اطلاعات و مشخصات فردی ناظرین، ارتباط از طریق ارسال پیامک به مناسبتهای مختلف، دریافت اخبار و اطلاعات و مسایل روز از جمله وظایف دفتر شورای نگهبان در شهرستانها است.



وی عنوان کرد: این همایشها با توجه به تجربه، سابقه، تعهد و امانتداری ناظرین که در جای خود یک ارزش و سرمایه گرانبهایی است در راستای حفظ این ارزش و سرمایه ها برگزار می شود.

این مسئول اضافه کرد: در حال حاضر بیش از 700 نیروی سازماندهی شده ناظرین شورای نگهبان در سطح شهرستان حضور دارند که در هر دوره بنا به نیاز از تعدادی از آنها استفاده می شود، در یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری 335 نفر از ناظرین بر انتخابات شهرستان نظارت کردند.