بیش از هزار و 800 مددجوی زنجانی مشاوره شدند

به گزارش خبرگزاری مهر،محمدرضا صراطی افزود: سالم سازی جامعه هدف از نظر روحی و ارتقای سطح آگاهی مددجویان به منظور داشتن زندگی سالم و سعادتمندانه از جمله فعالیت هایی است که به صورت مستمر توسط کمیته امداد در حوزه فرهنگی انجام می شود.



وی با ارائه گزارشی از اقدامات و فعالیت ‎های انجام شده در بحث ارائه خدمات آموزش و مشاوره به مددجویان اظهار کرد: هدف گذاری امداد در بخش مشاوره و آموزش مشتمل بر دو مبحث بسیار مهم و تاثیرگذار از جمله مسائل دینی، اعتقادی و مهارت های زندگی است.



مدیر امور فرهنگی کمیته امداد استان زنجان با بیان اینکه یکی از محورهای خدمات مشاوره در راستای پیشگیری از اعتیاد جوانان و نوجوانان خانواده های زیر پوشش است، گفت: شناسایی گروه های در معرض آسیب به طرق مختلف ، برنامه ریزی و هد ف گذاری سالانه متناسب با اولویت ها، بهره گیری از اساتید، مشاورین خانواده و دینی، علمی، آموزشی و... (با همکاری ستاد مبارزه بامواد مخدر استان) از فعالیت هایی است که در این بخش انجام شده است.



صراطی با اشاره به اینکه طی سال جاری یک هزار و 861 مددجو از خدمات کمیته امداد در این بخش بهره مند شدند،افزود: در این راستا 93 میلیون و 50 هزار ریال اعتبار هزینه شده است.



وی علل بالا بودن نرخ آسیب پذیری در جامعه هدف امداد شامل خانوارهای بی سرپرست، بد سرپرست، معتاد، سالمند، بیمار، زندانی، مشکل در مبانی اعتقادی و دینی، مشکل در ابعاد فرهنگی و اجتماعی، مشکلات اقتصادی و مالی خانواده ها است.

بیش از سه میلیارد ریال در خانه انفاق زنجان جمع آوری شده است

معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد استان زنجان 9 ماهه امسال از محل اجرای طرح اکرام ایتام سه میلیارد و 110 میلیون ریال کمک در خانه انفاق زنجان جمع آوری شده است



رضا حسنلو با اشاره به اینکه کارکرد خانه انفاق زنجان در امور خیرین و نیکوکاران است، افزود: در این مرکز همه امور مربوط به خیرین و نیکوکاران انجام می شود.



وی با اشاره به جذب 299 حامی در این مرکز یادآورشد: همچنین طی 9 ماهه گذشته از سال کفالت 365 یتیم به حامیان واگذار شده است.



معاون مشارکتهای مردمی کمیته امداد زنجان ،در ادامه به جمع آوری 39 میلیون و 663 هزار ریال کمک مردمی در قالب طرح آزاد سازی زندانیان اشاره کرد و افزود: با جمع آوری این مبلغ برای آزاد سازی 9 زندانی جرائم غیرعمد نیازمند اقدام شده است.



حسنلو، همچنین از جمع آوری 51 میلیون ریال فطریه عام در این مرکز طی 9 ماهه گذشته از سال خبر داد و گفت: در این مدت چهار میلیون و 527 هزار ریال فطریه سهم سادات، 500 هزار ریال در قالب احسان ساخت مسجد و 47 میلیون و 883 هزار ریال نیز در قالب کفارات جمع آوری شده است.



وی با اشاره به جمع آوری 39 میلیون و 285 هزار ریال صدقه در خانه انفاق زنجان افزود: برآورد کمک های جمع آوری شده در طرح کوثر طی این مدت هفت میلیون و 317 هزار ریال است.



معاون مشارکتهای مردمی کمیته امداد زنجان، همچنین مبلغ کمک های جمع آوری شده در قالب طرح شفا را تا پایان آذر ماه امسال 105 میلیون و 809 هزار ریال اعلام کرد و گفت: امسال در قالب این طرح 11 حامی جذب شده است.



حسنلو به اجرای طرح محسنین در خانه انفاق زنجان اشاره کرد و افزود: تا پایان آذر امسال 76 میلیون و 292 هزار ریال در قالب طرح مذکور جمع آوری و با جذب 26 حامی 28 نفر از فرزندان خانواده های زیر پوشش واگذار شده است.



وی به مبالغ جمع آوری شده در قالب سایر طرح های اجرایی در خانه انفاق نیز اشاره کرد و گفت: امسال 10 میلیون و 500 هزار ریال کمک در قالب نذورات قربانی، 245 هزار ریال در قالب طرح رضوان و شش میلیون و 246 هزار ریال در قالب طرح حج فقرا کمک جمع آوری شده است.



معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد استان زنجان همچنین مبلغ کمک های جمع آوری شده در قالب اطعام و افطار نیازمندان را 56 میلیون ریال اعلام کرد.



وی افزود: طی این مدت سه میلیون و 71 هزار ریال در قالب صدقه برای سلامتی امام زمان (عج)، یک میلیون و 550 هزار ریال در قالب رد مظالم، هفت میلیون و 100 هزار ریال در قالب طرح احسان تاج گل و یک میلیون و 590 هزار ریال در قالب زکات جمع آوری شده است.

