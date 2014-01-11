بهزیستی خراسان رضوی در زمینه اشتغال مددجویان از تعهدات خود فراتر عمل کرد

مهنوش باغشنی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: تعهد اشتغال بهزیستی در سال جاری برای خراسان رضوی سه هزار نفر بوده است.

وی می افزاید: تاکنون در کلیه ادارات بهزیستی خراسان رضوی برای سه هزار و 180 نفر و به همت رابطین اشتغال و مدیران مراکز ایجاد اشتغال کرده‌ایم و از حد تعهدات سازمان فراتر رفته‌ایم.

باغشنی اظهار می‌کند: این تعهدات شامل مددجویان بهزیستی، اعم از معلولان و سرپرستان خانوار و هم افرادی که در مراکز تحت نظر بهزیستی کار می‌کنند، می‌شود که قسمت عمده تعهدات مربوط به مددجویان و معلولان است.

دعوت به همکاری از مددجویان بهزیستی برای همکاری در مراکز تحت نظر سازمان

كارشناس اشتغال بهزیستی خراسان رضوی ابراز می کند: مراکز تحت نظر بهزیستی هم از مددجویان و معلولان این سازمان برای کادر پرسنلی خود دعوت به همکاری می‌کنند.

وی با بیان اینکه در پایان سال از شهرستان های استان تعداد اشتغال برای مددجویان و معلولان استعلام می شود می افزاید: در حال حاضر از این سه هزار و 180 نفر 32 درصد مرد و 68 درصد زن بوده اند.

باغشنی ابراز می‌کند: همچنین 45 درصد خود اشتغالی و 55 درصد اشتغال زائی در سایر موارد بوده است.

کارشناس اشتغال بهزیستی خراسان رضوی بیان می کند: از آماری که از ابتدای امسال برایشان اشتغال زایی شده است،90 درصد در بخش خدمات، هشت درصد در بخش کشاورزی و دو درصد در بخش صنعت بوده اند.

خروج 10 درصدی مددجویان از چرخه حمایت های مستقیم

وی با اشاره به قانون خروج 10 درصدی مددجویان از چرخه حمایت های مستقیم بهزیستی عنوان می کند: عمده ترين راه خروج مددجويان از چرخه حمايت هاي مستقيم ايجاد اشتغال است.

باغشنی می گوید: تاکنون از آمار اعلام شده هزار و 236 نفر مربوط به مشهد و مابقی از دیگر شهرستان های خراسان رضوی بوده اند.

وی می افزاید: حمایت های مستقیم و غیر مستقیم اشتغال زائی که عمده ترین مورد، پرداخت تسهیلات خود اشتغالی از طریق بانک های عامل است در شش ماهه دوم سال به بهزیستی تخصیص داده می شود.

باغشنی عنوان می کند: بانک های رفاه، ملت و کشاورزی و اخیرا هم بانک ملی برای پرداخت تسهیلات برای مشاغل خرد و خود اشتغالی و مشاغل خانگی با بهزیستی همکاری می کنند.

کارشناس اشتغال بهزیستی خراسان رضوی ابراز می کند: بانک ملت در مجموع یک میلیارد و 974 میلیون تومان، بانک رفاه در مشاغل خرد 86 میلیون و در مشاغل خانگی 57 میلیون و 600 هزار تومان، بانک کشاورزی 619 میلیون در مشاغل خرد و 413 میلیون در مشاغل خانگی و بانک ملی در مشاغل خرد 4مليارد و822 ميليون تومان و در مشاغل خانگی سه میلیارد و 215 میلیون تومان تسهیلات تخصیص داده اند.

جذب تسهیلات بانک ها برای اشتغال زائی

باغشنی می افزاید: از این تسهیلات تا كنون از بانک رفاه کل مبلغ و بانک ملت 70 درصد برای اشتغال زائی مددجویان جذب شده است ، جذب تسهیلات بانک کشاورزی تازه شروع شده و بانک ملی در حد ارائه پیشنهاد بوده و در شرف انجام کار برای جذب تسهیلات هستیم.

وی عنوان می کند: یکی از سیاست های بهزیستی برای تثبیت و پایداری در اشتغال از طریق برنامه های تشویقی مانند پرداخت بیمه کافرما ،خویش فرما و جبران عدم کارایی معلولان است.

باغشنی می گوید: در این میان جبران عدم کارایی از برنامه‌های کم رنگ در سیاست‌های تشویقی است چرا که اعتبار خیلی محدودی داشته و تاکنون فقط به مشهد تعلق گرفته است.

وی ابراز می کند: در بحث تثبیت اشتغال از طریق توافق سازمان بهزیستی، تامین اجتماعی و سازمان هدفمندی یارانه‌ها، سهمیه‌ای بابت افراد خود اشتغال از طرف سازمان هدفمندی یارانه ها در اختیار ما قرار می گیرد که مددجویان خوداشتغال بیمه شوند که اين سهميه در اكثر شهرستان‌ها تكميل شده است.

باغشنی با بیان اینکه این یک برنامه بلندمدت برای تثبیت اشتغال است می‌وید: تا كنون دو هزار و 182 سهمیه به استان خراسان رضوی تعلق گرفته که در آن 10 بيست وهفتم شامل بخشودگی مي‌شود.