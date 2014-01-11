دو کشته در تصادف محور نهاوند/ راه و شهرسازی نهاوند به تذکرات پلیس راه بی توجه است

به گزارش خبرنگار مهر، رضا نادری ظهر شنبه در بازدید از گردنه کوهستانی و برف گیر محور نهاوند-نورآباد گفت: در حادثه تصادف روز گذشته در محور شهر نهاوند و روستای کوهانی بین یک دستگاه خودروی سواری پژو و یک دستگاه خودروی سواری ریو متأسفانه دو نفر کشته شدند.

نادری گفت: در این حادثه دو نفر دیگر که یک خانم 31 ساله و یک پسر بچه 11 ساله بود مجروح و مصدوم شدند.

وی علت وقوع این حادثه را 50 درصد اداره راه و شهرسازی شهرستان نهاوند و 50 درصد بی احتیاطی راننده خودروی سورای ریو در انحراف به چپ عنوان کرد و گفت: متأسفانه اداره راه و شهر سازی نهاوند به تذکرات کتبی و شفاهی پلیس راه در مورد اختلاف سطح آسفالت این محور با شانه خاکی توجه نکرده است.

فرمانده پلیس راه شهرستان نهاوند عنوان کرد: با توجه به بارش شدید برف از جمعه شب تا کنون با اقدامات و کارهای انجام گرفته تمام راه های مواصلاتی و ارتباطی حوزه استحفاظی شهرستان نهاوند باز است و تردد در آنها جریان دارد.

رضا نادری بیان داشت: هم اکنون بارش برف در برخی راه های استان همچون راه های ارتباطی ملایر و نهاوند و نور آباد ادامه دارد و رانندگان خودروهای سبک که قصد دارند از محور نهاوند-نورآباد تردد کنند باید زنجیر چرخ داشته باشند.