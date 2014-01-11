رییس جدید مرکز علمی کاربردی مهارت شیروان معرفي شد

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر شنبه مراسم توديع و معارفه رييس مركز علمي كاربردي مهارت شهرستان شيروان برگزار و محمدرضا رضایی با عنوان ریئس جدید اين مرکز معرفي شد.

رضايي جايگزين حبيب الله فرخي شد كه از دو سال پيش به اين سمت منصوب شده بود.

مدیرکل مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای خراسان شمالی در حاشیه این مراسم در نشست با خبرنگاران گفت: هم اكنون در اين استان دو مرکز علمی کاربردی مهارت با 276 دانشجو در رشته‌های تعمیر و نگهداری خوردو، مکانیک خودرو، گیاهان دارویی و معطر، برق الکترونیک، جوش، آشپزی و نقشه‌برداری در مقاطع کاردانی و کارشناسی به صورت پودمانی و ترمی در شهرستان های شیروان و بجنورد فعالیت دارند.

حسین بابائیان اضافه كرد: فعاليت علمي اين مراكز از مهر ماه سال 90 آغاز شده و در حال حاضر نيز برنامه هايي براي گسترش فعاليت اين مركز در دست اقدام است.

او در ادامه با اشاره به فعاليت مراكز آموزش فني و حرفه اي در خراسان شمالي اظهار داشت: در حال حاضر 196 آموزشگاه آزاد و 10 مرکز فنی وحرفه ای در استان، کار آموزش هنرآموزان را به عهده دارند.

به گفته بابائيان امسال پیش بینی شده در خراسان شمالي بيش از پنج میلیون نفر ساعت آموزش فنی و حرفه‌ای در رشته‌های مختلف ارائه شود.

وی اضافه کرد: هنرآموزان مراكز فني و حرفه اين اين استان تاکنون 49 درصد از مجموع آموزش‌های لازم را فرا گرفته اند.

بابائیان همچنين از صدور هزار و 60 گواهینامه الکترونیکی برای هنرآموزان خراسان شمالی برای نخستین بار در کشور خبر داد و گفت: از این پس تمامي گواهینامه ها به صورت الکترونیکی صادر مي شود.

او همچنين از احداث هفت پروژه عمرانی این اداره كل در سطح استان خبر داد و افزود: برای سه پروژه از اين تعداد اعتباراتي جذب شده و در صورت تامین مابقي اعتبار مورد نيازف اين طرح ها تا هفته دولت آینده به بهره برداری می رسد.

مدیر کل مرکز آموزش فنی و حرفه ای خراسان شمالی همچنين عنوان كرد: ستاد اقامه نماز اداره كل فني و حرفه اي خراسان شمالی در سطح کشور یکی از شش استان کشور برتر در زمینه اقامه نماز جماعت و مسائل فرهنگی شناخته شده كه اين مسئله نشان از اهمیت موضوع دارد.