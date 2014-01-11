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۲۱ دی ۱۳۹۲، ۱۴:۰۹

اخوان علمی خبر داد:

ثبت نام حج عمره ویژه نخبگان و استعدادهای برتر آغاز شد

ثبت نام حج عمره ویژه نخبگان و استعدادهای برتر آغاز شد

قم - خبرگزاری مهر: رئیس ستاد حج عمره بنیاد ملی نخبگان از ثبت‌نام اولیه حج عمره ویژه نخبگان و استعداد های برتر از 17 الی 24 دی ماه خبرداد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید حسین اخوان علوی صبح شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به برنامه‌های متنوع فرهنگی پیش‌بینی شده در سال جاری برای نخبگان و استعدادهای برتر در سطح ملی گفت: ‌به لطف و عنایت پروردگار سبحان سهمیه عمره ویژه نخبگان و استعدادهای برتر از سازمان حج و زیارت توسط بنياد ملي نخبگان دریافت شده است.

وی افزود: متقاضیان حج عمره نخبگان و استعدادهای برتر می‌توانند تا 24 دی ماه اقدام به ثبت نام اولیه کنند.

رئیس ستاد حج عمره بنیاد ملی نخبگان ادامه داد: مشمول این تسهیلات مي‌توانند با مراجعه به درگاه مربوطه در وب‌گاه بنیاد ملی نخبگان و بنیاد نخبگان استان قم مراجعه و کاربرگ‌های مربوطه را تکمیل کنند.

اخوان علوی با اشاره به اولویت‌های انتخاب و هزینه ثبت نام کنندگان گفت: اولويت پذيرفته شدگان در اين دوره بر اساس سال افتخار خواهد بود و نتیجه پس از قطعي شدن از طريق درگاه‌های مربوطه به متقاضيان اطلاع‌رساني خواهد شد.

ثبت‌نام در دو گروه فردی و متاهلی

وی افزود: از سوی سازمان حج و زیارت هزینه کامل عمره در سال 92 با توجه به نوع کارون‌ها و درجه تعیین شده است، ‌که بنیاد ملی نخبگان برای افراد شاغل به تحصیل 80 درصد و برای غیر شاغلان به تحصیل 70 درصد مبلغ اعلام را کمک هزینه در نظر گرفته است.

وی ادامه داد: ثبت‌نام در دو گروه فردی و متاهلی صورت می‌گیرد و به منظور رفاه حال نخبگان و استعدادهای برتر تاريخ‌هاي اعزام در بهترین زمان ممکن خواهد بود.

رئیس بنیاد نخبگان استان قم افزود: سهیمه امسال 420 نفر است و در 3 کاروان که دو کاروان متاهلی و یک کاروان مجردی است.

سپس رئیس ستاد حج عمره بنیاد ملی نخبگان میزان اعزام‌های انجام گرفته را تشریح کرد و گفت: بیش از 2 هزار نفر از نخبگان و استعدادهای برتر طی چهار سال اخیر به عمره مشرف شده‌اند.

کد مطلب 2212099

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