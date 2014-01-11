ثبت نام حج عمره ویژه نخبگان و استعدادهای برتر آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید حسین اخوان علوی صبح شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به برنامه‌های متنوع فرهنگی پیش‌بینی شده در سال جاری برای نخبگان و استعدادهای برتر در سطح ملی گفت: ‌به لطف و عنایت پروردگار سبحان سهمیه عمره ویژه نخبگان و استعدادهای برتر از سازمان حج و زیارت توسط بنياد ملي نخبگان دریافت شده است.

وی افزود: متقاضیان حج عمره نخبگان و استعدادهای برتر می‌توانند تا 24 دی ماه اقدام به ثبت نام اولیه کنند.

رئیس ستاد حج عمره بنیاد ملی نخبگان ادامه داد: مشمول این تسهیلات مي‌توانند با مراجعه به درگاه مربوطه در وب‌گاه بنیاد ملی نخبگان و بنیاد نخبگان استان قم مراجعه و کاربرگ‌های مربوطه را تکمیل کنند.

اخوان علوی با اشاره به اولویت‌های انتخاب و هزینه ثبت نام کنندگان گفت: اولويت پذيرفته شدگان در اين دوره بر اساس سال افتخار خواهد بود و نتیجه پس از قطعي شدن از طريق درگاه‌های مربوطه به متقاضيان اطلاع‌رساني خواهد شد.

ثبت‌نام در دو گروه فردی و متاهلی

وی افزود: از سوی سازمان حج و زیارت هزینه کامل عمره در سال 92 با توجه به نوع کارون‌ها و درجه تعیین شده است، ‌که بنیاد ملی نخبگان برای افراد شاغل به تحصیل 80 درصد و برای غیر شاغلان به تحصیل 70 درصد مبلغ اعلام را کمک هزینه در نظر گرفته است.

وی ادامه داد: ثبت‌نام در دو گروه فردی و متاهلی صورت می‌گیرد و به منظور رفاه حال نخبگان و استعدادهای برتر تاريخ‌هاي اعزام در بهترین زمان ممکن خواهد بود.

رئیس بنیاد نخبگان استان قم افزود: سهیمه امسال 420 نفر است و در 3 کاروان که دو کاروان متاهلی و یک کاروان مجردی است.

سپس رئیس ستاد حج عمره بنیاد ملی نخبگان میزان اعزام‌های انجام گرفته را تشریح کرد و گفت: بیش از 2 هزار نفر از نخبگان و استعدادهای برتر طی چهار سال اخیر به عمره مشرف شده‌اند.