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۲۱ دی ۱۳۹۲، ۱۴:۰۳

هفته دوازدهم لیگ بسکتبال/

تیم مانیزان کرمانشاه مقابل وحدت آریای تهران متحمل شکست شد

تیم مانیزان کرمانشاه مقابل وحدت آریای تهران متحمل شکست شد

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: دبیر هیات بسکتبال استان کرمانشاه گفت: تیم مانیزان کرمانشاه نماینده استان در مسابقات لیگ دسته اول بسکتبال کشور در هفته دوازدهم این رقابت ها مغلوب وحدت آریای تهران یکی از تیم های انتهای جدولی شد.

محسن باباجانی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: تیم بسکتبال مانیزان کرمانشاه عصر روز جمعه در تهران به مصاف وحدت آریا تهران رفت که در پایان و در دیداری نزدیک با نتیجه " 68 بر 61 " نتیجه را به حریف خود واگذار کرد.

وی افزود: در این مسابقه تیم وحدت آریا می توانست به پیروزی دست یابد اما به نظر می رسید جایگاه حریفشان باعث ایجاد غرور در بازیکنان این تیم شده بود تا در نهایت نتیجه مسابقه را واگذار کنند.

باباجانی یادآور شد: تیم مانیزان با این شکست فرصت بسیار خوبی برای صعود به رده سوم جدول رده بندی از دست داد و در حالی که می توانست با مقداری درایت بیشتر دو امتیاز مسابقه را کسب کند نتیجه را واگذار کرد تا جایگاه خود در رده ششم را نیز از دست بدهد.

دبیر هیات بسکتبال کرمانشاه خاطرنشان کرد: این ششمین شکست خارج از خانه مانیزان بود و روند نتیجه نگرفتن این تیم در زمین حریفان ادامه یافت.

باباجانی افزود: مانیزان کرمانشاه در پایان هفته دوازدهم با شش پیروزی و شش شکست و کسب 18 امتیاز جایگاه هفتم را به خود اختصاص داده است.

وی در پایان گفت: تیم مانیزان کرمانشاه در هفته سیزدهم روز سه شنبه هفته جاری (24 دی) میزبان مسکن ثامن تیم پنجم گروه خواهد بود.

کد مطلب 2212100

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