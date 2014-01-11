به گزارش خبرنگار مهر، ترکیب تیم‌های سپاهان اصفهان و داماش گیلان برای دیدار دو تیم در چارچوب رقابت‌های هفته بیست و دوم لیگ برتر در شرایطی اعلام شد که غیبت هادی عقیلی در این بازی از نکات جالب است و سرجیو فان‌دایک، در این بازی برای نخستین بار به میدان می‌رود.

برای داماش در این بازی ‌میلاد فراهانی، درون دروازه قرار می‌گیرد و عیلرضا نظیف‌کار، محمد مختاری، ابوذر رحیمی، هادی محمدی، رضا مهدوی، رضا کاردوست، مصطفی حاجتی، هادی سهرابی، ابوالفضل حاجی‌زاده و مسعود حسن‌زاده بازی می‌کنند.

همچنین در ترکیب سپاهان اصفهان نیز رحمان احمدی درون دروازه است و شجاع خلیل‌زاده، علی احمدی،‌علی حمودی، احسان حاج‌صفی، اروین بولکو، علی کریمی، امیرحسین کریمی، حسین پاپی، مهدی شریفی و سرجیو فان‌دایک بازی می‌کنند.

قرار است این دیدار تا دقایقی دیگر در ورزشگاه فولادشهر اصفهان آغاز شود.