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۲۱ دی ۱۳۹۲، ۱۴:۲۵

در هفته بیست و دوم لیگ برتر/

فان‌دایک به ترکیب اصلی سپاهان رسید/ عقیلی مقابل داماش بازی نمی‌کند

فان‌دایک به ترکیب اصلی سپاهان رسید/ عقیلی مقابل داماش بازی نمی‌کند

اصفهان – خبرگزاری مهر:‌ سرجیو فان‌دایک، مهاجم هلندی – اندونزیایی تیم سپاهان در دیدار امروز این تیم مقابل داماش گیلان از ابتدا بازی می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، ترکیب تیم‌های سپاهان اصفهان و داماش گیلان برای دیدار دو تیم در چارچوب رقابت‌های هفته بیست و دوم لیگ برتر در شرایطی اعلام شد که غیبت هادی عقیلی در این بازی از نکات جالب است و سرجیو فان‌دایک، در این بازی برای نخستین بار به میدان می‌رود.

برای داماش در این بازی ‌میلاد فراهانی، درون دروازه قرار می‌گیرد و عیلرضا نظیف‌کار، محمد مختاری، ابوذر رحیمی، هادی محمدی، رضا مهدوی، رضا کاردوست، مصطفی حاجتی، هادی سهرابی، ابوالفضل حاجی‌زاده و مسعود حسن‌زاده بازی می‌کنند.

همچنین در ترکیب سپاهان اصفهان نیز رحمان احمدی درون دروازه است و شجاع خلیل‌زاده، علی احمدی،‌علی حمودی، احسان حاج‌صفی، اروین بولکو، علی کریمی، امیرحسین کریمی، حسین پاپی، مهدی شریفی و سرجیو فان‌دایک بازی می‌کنند.

قرار است این دیدار تا دقایقی دیگر در ورزشگاه فولادشهر اصفهان آغاز شود.

 

کد مطلب 2212123

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