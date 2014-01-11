مهار آبهاي سطحي بهشهر در دستور كار مسئولان قرار گيرد

به گزارش خبرنگار مهر، علي نبيان ظهر شنبه در آيين معارفه شهردار جديد بهشهر در سالن بصيرت ارشاد اين شهرستان افزود: متاسفانه بالا بودن آبهاي سطحي در مناطق پايين دست بهشهر و در منازل برخي از شهدا بسيار نگران كننده است و بايد قبل از وقوع حادثه پيشگيري ها انجام شود.



وي اظهار داشت: راهكارهاي اجرايي براي مهار آبهاي سطحي در بهشهر در دست اقدام است و به زودي با همكاري آب منطقه اي مازندران، راهكارهاي اجرايي ارائه مي شود تا اين مشكل رفع شود.



نبيان با بيان اينكه شهرستان بهشهر از كمبودها و مشكلات فراواني رنج مي برد يادآور شد: دغدغه اصلي بهشهر كارخانه كمپوست است كه متاسفانه تنها مشكل آن براي راه اندازي و افتتاح خريد يك دستگاه همزن و ويندرو است كه بايد با همكاري شهرداري ها و شوراي اسلامي شهرهاي بهشهر، نكا، گلوگاه، خليل شهر و رستمكلا عملياتي شود.



معاون استاندار مازندران ادامه داد: كارخانه كمپوست بهشهر بعنوان اولين مجموعه كمپوست مازندران از پيشرفت مناسبي در ميان ساير كارخانه هاي كمپوست در حال ساخت استان برخوردار است و بايد با نگاه ويژه پيگيري هاي لازم براي خريد همزن عملياتي شود تا اين كارخانه قبل از سال جديد به بهره برداري برسد.



وي گفت: هم دلي، همفكري و همنوايي براي اعتلاي شهرستان از مسائل مهمي است كه بايد سرلوحه كاري همه مسئولان براي پيشرفت همه جانبه قرار گيرد.



نماينده مردم بهشهر، نكا و گلوگاه در مجلس شوراي اسلامي نيز بيان داشت: شهرستان بهشهر و حوزه انتخابيه شرق مازندران از يك وفاق و همدلي مناسبي برخوردار است و خوشبختانه كارهاي عمراني مناسبي با همين وفاق و همدلي بدون اعتبارات استاني در حال انجام است.



احمد علي مقيمي گفت: در سال 92 بودجه تملك دارايي مازندران 313 ميليارد تومان بوده است كه از اين مقدار 12.9 درصد ان تحقق يافته است اما در بهشهر متاسفانه براي تملك دارايي تا كنون بودجه اي تخصيص نيافته است.



وي افزود: با توجه به عدم تخصيص بودجه در سال جاري به اين شهرستان، خوشبختانه هيچ پروژه عمراني راكد نمانده و نخوابيده است و با اختصاص اعتبارات ملي و كمك هاي مسئولان در حال انجام است.



مقيمي افزود: نوسان در حوزه بودجه هيچ لطمه اي به پروژه هاي عمراني ما نمي زند چرا كه با وحدت رويه كارها را در سايه سار همدلي و مساعدتهاي همه جانبه به انجام مي رسانيم.



وي ادامه داد: بالا بودن آبهاي سطحي در پايين دست بهشهر از دغدغه هاي ما است كه بايد چاره انديشي مناسبي براي اين امر انجام شود.



فرماندار بهشهر نيز در ادامه خاطر نشان كرد: كم و كاستي هايي در حوزه هاي عمراني شهرستان وجود دارد كه بايد با نگاه ويژه استاني عملياتي شود.



محمد تقي نورزاد اظهار داشت: 70 درصد جمعيت شهرستان بهشهر در حوزه شهري ساكن هستند و با توجه به اينكه مشكلاتي در بخش بحران، شهري و روستايي در شهرستان وجود دارد لذا انتظار داريم مسئولان با نگاه ويژه اي در اين راستا كمك كار ما باشند.