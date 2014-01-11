اجرای دقیق اصل 44 راه نجات اقتصاد کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، رجب رحمانی ظهر شنبه در جلسه شورای گفتگو در اتاق بازرگانی قزوین گفت: برای تقویت بخش خصوصی کمیسونی در مجلس شورای اسلامی برای اجرای اصل 44 قانون اساسی تشکیل شده که امیدواریم مشکلات را کمتر کند.

وی افزود: بسیاری از شرکت های زیان ده دولتی که مثلا یک هزار کارگر داشتند پس از واگذاری به بخش خصوصی توانمند توانستند با نیمی از این کارگران به سوددهی برسند که بیانگر شیوه ای موفق است.



نماینده مردم تاکستان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: استان قزوین به دلیل شرایط خاص جغرافیایی، خاک مناسب در بسیاری از محصولات کشاورزی مانند کشمش و پسته شاخص است و در جهان حرفی برای گفتن دارد لذا باید کاری کنیم تا صنعت هم در خدمت بخش کشاورزی قرار گیرد.



وی اجرای طرح داربستی کردن باغات انگور را از کارهای خوب انجام شده در استان ذکر کرد و گفت: راه اندازی شورای گفتگو فرصت و ظرفیت بسیار خوبی است که می تواند ضمن شناسایی چالش ها و مشکلات بخش تولید به رونق فعالیتهای اقتصادی هم منجر شود.

انصاری: دستگاه قضایی آماده همکاری همه جانبه با بخش خصوصی است

جمال انصاری رئیس کل دادگستری استان قزوین هم در این جلسه اظهارداشت: شاید بدون اغراق تشکیل شورایی با این ترکیب قوی و تخصصی در استان برای اولین بار اتفاق افتاده که امیدواریم از این ظرفیت بتوانیم برای رفع چالش ها استفاده کنیم.



وی افزود: هر جا که فاصله بخش خصوصی و دولتی کمتر شده موفقیتهای بهتری بدست آمده است و در گذشته هر چند آسیب شناسی و مانع شناسی صورت گرفت اما در رفع موانع خوب عمل نشد که امیدواریم در دوره جدیدبا تشکیل شورای گفتگو بتوانیم به نتایج عملی برسیم.

رئیس کل دادگستری قزوین تصریح کرد: خوشبختانه ظرفیت خوبی در شورا برای رفع موانع تولید وجود دارد و دستگاه قضایی چون گذشته آمادگی کامل دارد در این بخش همراهی مناسبی داشته باشد.