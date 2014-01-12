فنی مهندسی پرتعدادترین برنامه درسی تصویب شده را دارد

عبدالرحیم نوه ابراهیم در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه بیشتر مصوبات شورای برنامه ریزی آموزش عالی در گروه فنی مهندسی بوده است، ادامه داد: بعد از رشته های فنی مهندسی، حوزه های علوم انسانی و هنر بیشترین مصوبات را دارند و امروز نیز 10 برنامه درسی هنر به تصویب می رسند.

وی ادامه داد: شورای تحول علوم انسانی نیز به زودی برنامه های بازنگری شده در حوزه علوم انسانی را جهت تصویب در شورای برنامه ریزی آموزشی، تحویل وزارت علوم می دهد.

مدیر کل دفتر شورای برنامه ریزی آموزشی، خاطرنشان کرد: استادان دانشگاههای کشور ابتدا پیشنهادات خود را در خصوص برنامه های درسی به شورای دانشگاه اعلام می کنند، پس از تصویب در این شورا، برنامه ها به کارگروه هایی که اعضای همان دانشگاه در آن عضویت دارند، وارد می شود.

نوه ابراهیم افزود: پس از آن کارشناسان وزارت علوم در شورای برنامه ریزی این برنامه ها را به تصویب می رسانند.

وی درباره نظر متخصصان محیط کار، اظهار داشت: اولویت وزارت علوم، اعمال نظرات متخصصان محیط کار و کارفرمایان در برنامه های درسی است.