پایان پذیره نویسی نخستین صندوق قابل معامله در بورس تهران

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرعامل تامین سرمایه نوین با اشاره به پذیره نویسی نخستین صندوق قابل معامله بورسی در بورس اوراق بهادار تهران از صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله به عنوان صندوق هایی نوبنیان نام برد و گفت: این صندوق ها پس از معرفی در حدود دو دهه پیش، مورد استقبال چشمگیر در بازار های مالی توسعه یافته قرار گرفتند.

به گفته نادی قمی، قیمت معاملاتی این صندوق ها تحت تاثیر NAV صندوق، روند بازدهی بازار و کیفیت کار مدیران سرمایه گذاری صندوق قرار دارد. ولی نادی قمی از صندوق سپهر اندیشه نوین (صنوین) به عنوان نخستین صندوق قابل معامله بورسی نام برد که با وجود شرایط بازار و عرضه اولیه یک شرکت (مفاخر)، با استقبال مناسبی روبرو شد.

وی افزود: مخاطب این صندوق 1000 میلیارد ریالی از نوع مختلط را افراد حقیقی و حقوقی کم ریسک یا متوسط ریسکی نام برد که تخصص لازم و یا فرصت و وقت کافی برای سرمایه گذاری در بازار سهام را ندارند.

بر این اساس مدیرعامل شرکت تامین سرمایه نوین پیشنهاد داد که پول های معطل مانده ای که حتی برای چند روز می خواهند به یک گزینه سرمایه گذاری پُربازده تخصیص یابند، در این گونه صندوق ها سرمایه گذاری شوند.

به گفته وی، تامین سرمایه نوین طی چهار روز پذیره نویسی این صندوق توانست بیش از 730 میلیارد ریال منابع جمع آوری کرده و از مشارکت بیش از 7200 نفر سرمایه گذار حقیقی و حقوقی بهره مند شود.

نادی قمی تصریح کرد: بزرگترین صندوق قابل معامله بورس تهران با حمایت ها و کمک های سازمان بورس و اوراق بهادار، شرکت بورس اوراق بهادار تهران، بانک اقتصاد نوین، موسسه عسگریه و نهادهای مالی دیگر طی دوره پذیره نویسی به خوبی به مردم و سرمایه گذاران معرفی شد و تجربه موفقی را از پذیره نویسی نخستین ETF بورسی برجای گذاشت.

وی درمورد نحوه معاملات این صندوق در بازار ثانویه اظهارداشت: با توجه به ثبت صندوق سپهر اندیشه نوین، این صندوق با نماد صنوین بلافاصله پس از دریافت مجوز سازمان بورس، از قابلیت معامله در بازار سهام برخوردار خواهد بود.

وی در مورد میزان آشنایی مردم با این نوع جدید از صندوق ها افزود: در بازارهای مالی پیشرفته، سرمایه گذاری در بورس به معنای سرمایه گذاری در صندوق ها است، اما در ایران نوپا بودن فعالیت صندوق ها، عدم تبلیغات در زمینه وجود و کارکرد آنها، عدم پیچیدگی فرایند تصمیم گیری برای خرید اوراق بهادار و دامنه نوسان محدود قیمت سهام، سبب شده تا سرمایه گذاری در صندوق ها فراگیر نباشد؛ مسئله ای که منجر شده تا افراد غیرمتخصص هم مستقیما به خرید سهام مبادرت ورزند.

یادآور می شود، صندوق های سرمایه گذاری از جمله نهادهای مالی هستند که منابع مالی حاصل از انتشار واحدها یا گواهی های سرمایه گذاری خود را در موضوع فعالیت خود سرمایه گذاری می کنند. این صندوق ها منابع جمع آوری شده از عموم مردم را در مجموعه ای از اوراق بهادار شامل سهام، اوراق مشارکت، انواع صکوک و سایر اوراق بهادار سرمایه گذاری کرده و منافع حاصل از آنها به سرمایه گذاران صندوق تعلق خواهد داشت.

در بازار مالی ایران این نهادها و ابزارها از جمله مفاهیم مدرن محسوب می شود که عموم مردم نسبت به آن شناخت کافی ندارند. اما در بازارهای مالی پیشرفته، سرمایه گذاری در بورس به معنای سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری است. این صندوق ها سابقه ای بیش از 90 سال دارند.

مدیریت حرفه ای حاکم بر این صندوق ها و استفاده از تحلیل گران زبده در انتخاب سهام و تنوع سرمایه گذاری ها موجب می شود که سرمایه گذاران با حداقل ریسک بیشترین بازده عایدشان شود. افرادی که برای سرمایه گذاری در اوراق بهادار تخصصی ندارند یا زمان درگیر شدن با بازار را نداشته و به دنبال سرمایه گذاری های کم ریسک نقد شونده تحت مدیریت حرفه ای هستند، بهترین گزینه برای ایشان صندوق های سرمایه گذاری است.

صندوق های سرمایه گذاری عموما به دو دسته تقسیم می شوند. اولین گروه صندوق های سرمایه گذاری با سرمایه متغیر (open – end fund) هستند که در اصطلاح به صندوق های مشترک سرمایه گذاری (Mutual funds) معروف گشته اند.

گروه دوم، صندوق های سرمایه گذاری با سرمایه بسته (Close – end funds) هستند که مشابه شرکت های سرمایه گذاری هستند. البته در ایران به لحاظ شناخت عموم از صندوق ها، این نهادهای مالی به صندوق های سهام (پُرریسک)، صندوق های مختلط (متوسط ریسک) و صندوق های با درآمد ثابت و با تضمین یا پیش بینی سود (کم ریسک) طبقه بندی می شوند.