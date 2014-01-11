بهشهر بافت خوبی ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید صابر جباری ظهر شنبه در آیین معارفه شهردار بهشهر خاطر نشان كرد: اين شهرستان وقتي داراي نام خوب است كه از ظرفيت هاي مختلف گردشگري، فرهنگي، اجتماعي و مسائل مختلف آن استفاده شود و وقتي خوب است كه عباس آباد بدرستي شناسانده و صفي آباد آزاد شود.

وی اظهارداشت: قرار گرفتن ما در استان ولايتمدار مازندران ديار علويان از خيراتي است كه خداوند براي ما در نظر گرفته است.



آيت الله سيد صابر جباري افزود: شهرستان بهشهر نيز از جمله شهرهاي موفق علمي و ديني و از شهرستان هاي بنام مازندران است و وجود مسئولان دلسوز نيز بركاتي از جانب خداوند براي اين شهر عالم خيز است.



امام جمعه بهشهر يادآور شد: مسائل مختلف فرهنگي بايد بدرستي در جامعه رصد شود و در برخي از موارد برخي پيشرفتهاي فرهنگي غرب بايد بعنوان الگو مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد كه اگر متناسب با فرهنگ ما بود استفاده شود تا پيشرفت حاصل شود.



آيت الله جباري يادآور شد: بهشهر بايد مظهر امنيت شمال كشور باشد و از بسترهاي كاري كه توسط شهدا فراهم شده در سايه همدلي، وفاق و همراهي و وحدت رويه استفاده بهينه شود.



رئیس شورای شهر بهشهر نيز در سخناني بيان کرد: براي توسعه همه جانبه بهشهر نيازمند كمك و مساعدت همه جانبه مسئولان استاني و شهرستاني و مردم هستيم.



عباس عسگريان اذعان داشت: انتخاب شهردار جدید بهشهر حاصل اتحاد وهمدلی اعضاي شوراي دور چهارم است كه با توجه به درايت، برنامه هاي ارائه شده و شناخت وتجربه ای که نسبت به منطقه داشته است انتخاب شد.



وي گفت: تخصيص اعتبارات مناسب استاني به شوراي شهر در جهت رفع مشكلات و سازندگي اين شهر بسيار موثر است كه اميدواريم مسئولان در اين زمينه كمك كار ما باشند.



به گزارش مهر در این مراسم طی حکمی از سوی ربيع فلاح جلودار، استاندار مازندران، حميد آزموده به عنوان شهردار جدید بهشهر منصوب و از زحمات قاسم جعفري شهردارقبلی تقدیر شد.