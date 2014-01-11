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۲۱ دی ۱۳۹۲، ۱۴:۲۸

وفایی خبر داد:

راه‌اندازی دومین تعاونی تولید کشاورزی بخش آبپخش در روستای چهاربرج

راه‌اندازی دومین تعاونی تولید کشاورزی بخش آبپخش در روستای چهاربرج

بوشهر - خبرگزاری مهر: بخشدار آب‌پخش از راه‌اندازی دومین تعاونی تولید کشاورزی بخش آبپخش در روستای چهاربرج خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا وفایی صبح شنبه در نشست بررسی مشکلات روستای چهاربرج با تقدیر از حضور مسئولان برای رسیدگی به مشکلات مردم، اظهار داشت: همه مسئولان باید با تمام توان برای خدمات‌رسانی مناسب به مردم تلاش کنند.

وی با اشاره به همکاری مردم روستای چهاربرج با مسئولان برای پیشبرد طرح‌ها اظهار داشت: مردم روستای چهاربرج در روند اجرای طرح تعریض به صورت مشارکتی و داوطلبانه نسبت به عقب نشینی و تخریب دیوارها اقدام کرده اند که بیشترین همکاری را نسبت به سایر مناطق داشته‌اند.

بخشدار آب‌پخش در ادامه به برخی از مشکلات نخلداران و فعالان عرصه خرما اشاره کرد و افزود: به منظور رفع مشکلات خرما، بازار فروش، آب بها و صادرات پیگیری‌های بسیار زیادی را داشته‌ایم ولی نتایج مورد نظر را در همه زمینه‌ها به دست نیاورده‌ایم.

وفایی به نقش بسیار مهم کشاورزان در عرصه تولید اشاره کرد و ادامه داد: باید شرایط لازم برای فعالیت کشاورزان مهیا شود و شاهد بهبود وضعیت تولید محصولات کشاورزی باشیم.

وی همچنین از اقدامات لازم برای راه اندازی دومین تعاونی تولید کشاورزی بخش آبپخش خبر داد و اضافه کرد: پس از راه اندازی این تعاونی، می‌توان آن را تبدیل به گروه اتحادیه‌ای کرد که قادر به پیگیری امور در سطح مرکز کشور می‌شوند.

حصارکشی و اهدای تجهیزات ورزشی برای روستای چهاربرج

رئیس اداره ورزش وجوانان شهرستان دشتستان با تشریح وضعیت باشگاه های ورزشی بخش آبپخش گفت: ورزش روستای چهاربرج از قدمت و پیشینه زیادی برخوردار است.

علی حاجیانی تصریح کرد: به دلیل اینکه جمعیت این روستا به حدنصاب نرسیده است، احداث سالن ورزشی مسقف برای آن تصویب نشده است.

وی پیشنهاد کرد ازسوی شورای اسلامی و دهیاری، نماینده ای به منظور پیگیری کننده امور ورزش وجوانان روستا چهاربرج تعیین شود.

رئیس اداره ورزش وجوانان دشتستان افزود: اگر زمینی به منظور فعالیت های ورزشی اهداشود، توانایی حصارکشی و اهدای تجهیزات ورزشی را داریم.

کد مطلب 2212135

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