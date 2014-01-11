به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا وفایی صبح شنبه در نشست بررسی مشکلات روستای چهاربرج با تقدیر از حضور مسئولان برای رسیدگی به مشکلات مردم، اظهار داشت: همه مسئولان باید با تمام توان برای خدمات‌رسانی مناسب به مردم تلاش کنند.

وی با اشاره به همکاری مردم روستای چهاربرج با مسئولان برای پیشبرد طرح‌ها اظهار داشت: مردم روستای چهاربرج در روند اجرای طرح تعریض به صورت مشارکتی و داوطلبانه نسبت به عقب نشینی و تخریب دیوارها اقدام کرده اند که بیشترین همکاری را نسبت به سایر مناطق داشته‌اند.

بخشدار آب‌پخش در ادامه به برخی از مشکلات نخلداران و فعالان عرصه خرما اشاره کرد و افزود: به منظور رفع مشکلات خرما، بازار فروش، آب بها و صادرات پیگیری‌های بسیار زیادی را داشته‌ایم ولی نتایج مورد نظر را در همه زمینه‌ها به دست نیاورده‌ایم.

وفایی به نقش بسیار مهم کشاورزان در عرصه تولید اشاره کرد و ادامه داد: باید شرایط لازم برای فعالیت کشاورزان مهیا شود و شاهد بهبود وضعیت تولید محصولات کشاورزی باشیم.

وی همچنین از اقدامات لازم برای راه اندازی دومین تعاونی تولید کشاورزی بخش آبپخش خبر داد و اضافه کرد: پس از راه اندازی این تعاونی، می‌توان آن را تبدیل به گروه اتحادیه‌ای کرد که قادر به پیگیری امور در سطح مرکز کشور می‌شوند.

حصارکشی و اهدای تجهیزات ورزشی برای روستای چهاربرج

رئیس اداره ورزش وجوانان شهرستان دشتستان با تشریح وضعیت باشگاه های ورزشی بخش آبپخش گفت: ورزش روستای چهاربرج از قدمت و پیشینه زیادی برخوردار است.

علی حاجیانی تصریح کرد: به دلیل اینکه جمعیت این روستا به حدنصاب نرسیده است، احداث سالن ورزشی مسقف برای آن تصویب نشده است.

وی پیشنهاد کرد ازسوی شورای اسلامی و دهیاری، نماینده ای به منظور پیگیری کننده امور ورزش وجوانان روستا چهاربرج تعیین شود.

رئیس اداره ورزش وجوانان دشتستان افزود: اگر زمینی به منظور فعالیت های ورزشی اهداشود، توانایی حصارکشی و اهدای تجهیزات ورزشی را داریم.