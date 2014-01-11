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۲۱ دی ۱۳۹۲، ۱۵:۲۸

خدمتگزار:

جذب و اعتماد برای حضور سرمایه‌گذاران وظیفه اصلی شهرداری است

جذب و اعتماد برای حضور سرمایه‌گذاران وظیفه اصلی شهرداری است

بیرجند- خبرگزاری مهر: استاندار خراسان جنوبی گفت: جذب و جلب و اعتماد به سرمایه گذار برای عمران شهر از وظایف اصلی شهردار است.

به گزارش خبرنگار مهر، وجه الله خدمتگزار ظهر شنبه در پایان مراسم بازدید از چند پروژه عمرانی شهرداری بیرجند در جمع خبرنگاران اظهار کرد: شهرداری یک نهاد عمومی است و کلیه خدمات عمومی، تامین و منبع اصلی درآمد شهرداری از طریق خود مردم است.

وی عملکرد شهرداری بیرجند را طی یک سال گذشته قابل قبول خواند و افزود: شهرداری بیرجند در این مدت با برنامه کارهای شهری را دنبال کرده و رضایت مردم را به دنبال داشته است.

استاندار خراسان نوبی با اشاره به اینکه در شهرداری باید طوری برنامه ریزی شود که سرمایه گذار بیشتر وارد میدان شود، گفت: با همکاری شهرداری و حوزه عمرانی استاندار و فرمانداری می بایست فضا و زمینه  حضور سرمایه گذار فراهم گردد و افراد سرمایه گذار جدیتر حضور پیدا کنند.

وی بیان کرد: استانداری تمام تلاش خود را بکار خواهد گرفت و تا حد توان کمک و مساعدت به شهرداری‌ها استان و مرکز خواهد نمود اما شهردار نباید متکی به بودجه های دولتی باشند.

خدمتگزار اظهارداشت:  شهرداری می‌تواند با برنامه‌ریزی مطلوب شادابی و امیدواری را در میان شهروندان بیشتر کند و از تمام نخبگان و صاحب نظران در برنامه‌های شهری استفاده کند چون شهر متعلق به خود شهروندان است.

وی با اشاره به درآمد شهرداری عنوان کرد: شهرداری باید به سمت درآمد پایدار پیش برود و درآمد شهرداری از منابع خود شهرداری تامین تا دیگر مشکلات مالی آن کم شود.

استاندار خراسان جنوبی گفت: در شهرداری می بایست بومی سازی صورت گیرد و از ظرفیت و توانمندی بخش خصوصی استفاد شود و باید به بخش خصوصی تشویق و اعتمادسازی و باور داشته باشیم.

وی با تاکید برحضور بخش خصوصی اظهار کرد: زمانی که اعتماد و باور فراهم شود بخش خصوصی هم اعتماد بیشتر می کند و وارد سرمایه گذاری و حضور در همه عرصه ها می شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

کد مطلب 2212165

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