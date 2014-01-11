به گزارش خبرنگار مهر، وجه الله خدمتگزار ظهر شنبه در پایان مراسم بازدید از چند پروژه عمرانی شهرداری بیرجند در جمع خبرنگاران اظهار کرد: شهرداری یک نهاد عمومی است و کلیه خدمات عمومی، تامین و منبع اصلی درآمد شهرداری از طریق خود مردم است.

وی عملکرد شهرداری بیرجند را طی یک سال گذشته قابل قبول خواند و افزود: شهرداری بیرجند در این مدت با برنامه کارهای شهری را دنبال کرده و رضایت مردم را به دنبال داشته است.

استاندار خراسان نوبی با اشاره به اینکه در شهرداری باید طوری برنامه ریزی شود که سرمایه گذار بیشتر وارد میدان شود، گفت: با همکاری شهرداری و حوزه عمرانی استاندار و فرمانداری می بایست فضا و زمینه حضور سرمایه گذار فراهم گردد و افراد سرمایه گذار جدیتر حضور پیدا کنند.

وی بیان کرد: استانداری تمام تلاش خود را بکار خواهد گرفت و تا حد توان کمک و مساعدت به شهرداری‌ها استان و مرکز خواهد نمود اما شهردار نباید متکی به بودجه های دولتی باشند.

خدمتگزار اظهارداشت: شهرداری می‌تواند با برنامه‌ریزی مطلوب شادابی و امیدواری را در میان شهروندان بیشتر کند و از تمام نخبگان و صاحب نظران در برنامه‌های شهری استفاده کند چون شهر متعلق به خود شهروندان است.

وی با اشاره به درآمد شهرداری عنوان کرد: شهرداری باید به سمت درآمد پایدار پیش برود و درآمد شهرداری از منابع خود شهرداری تامین تا دیگر مشکلات مالی آن کم شود.

استاندار خراسان جنوبی گفت: در شهرداری می بایست بومی سازی صورت گیرد و از ظرفیت و توانمندی بخش خصوصی استفاد شود و باید به بخش خصوصی تشویق و اعتمادسازی و باور داشته باشیم.

وی با تاکید برحضور بخش خصوصی اظهار کرد: زمانی که اعتماد و باور فراهم شود بخش خصوصی هم اعتماد بیشتر می کند و وارد سرمایه گذاری و حضور در همه عرصه ها می شود.