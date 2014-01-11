1.4 میلیارد سهم در بورس تهران فروخته شد

به گزارش خبرنگار مهر، در معاملات اولین روز کاری هفته گروه خودرو با معامله 253 میلیون برگه سهم به ارزش بالغ بر 122 میلیارد ریال در صدر برترین های صنعت قرار گرفت. پس از آن گروه مالی رتبه دوم و فلزات اساسی رتبه سوم را به خود اختصاص دادند.

در اولین روز کاری هفته بیش از یک میلیارد و 448 میلیون برگه سهم و حق تقدم به ارزش 3 هزار و 764 میلیارد ریال در 107 هزار نوبت معاملاتی داد و ستد شد. ارزش بازار نیز در پایان این معاملات در عدد 429 هزار میلیارد تومان قرار گرفت.

شاخص کل با افت 276 واحدی در عدد 87 هزار و 792 قرار گرفت. نمادهای پالایش نفت بندر عباس و پالایش نفت اصفهان با بیشترین تاثیر مثبت بر این متغیر مانع افت بیشتر آن شدند. شاخص صنعت نیز امروز 175 واحد نزولی شد و شاخص بازار اول با افتی 347 واحدی مواجه شد. این در حالی بود که شاخص بازار دوم تنها شاخص سبز پوش بازار امروز بود که رشدی 380 واحدی را تجربه کرد.