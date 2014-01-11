250 کیلومتر از خط ریلی شمال بازسازی شده است

به گزارش خبرنگار مهر، یوسف گران پاشا ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران، ایمن سازی حریم را از جمله دغدغه های بیان کرد و گفت: در این راستان 30 تقاطع غیرهمسطح و باکسی در حریم راه آهن شمال احداث شده است.

وی ساخت روگذر را از دیگر طرح های راه آهن شمال بیان کرد و گفت: در این راستا 40 میلیارد ریال برای زیر و روگذر دخانیات ساری هزینه شده است.

وی با اشاره به اینکه ساخت این طرح در ارتقای ایمنی در حریم راه آهن تاثیر بسزایی داشته است، طول اصلی سازه روگذر دخانیات را 170 متر بیان کرد و گفت: این روگذر دارای دو مسیر چپگرد و راستگرد به ترتیب به طول 190 و 170 متر است.

گران پاشا، اعتبار این طرح را 35 میلیارد ریال از اعتبارات عمراتی اداره کل خط و سازه های فنی راه آهن بیان کرد و گفت: ایمن سازی حریم ریلی از دغدغه های اصلی مسئولان راه آهن است.

مدیر کل راه آهن شمال به طرح های این اداره کل برای افزایش ضریب ایمنی حریم ریلی اشاره کرد و گفت: ساخت 30 تقاطع غیرهمسط باکسی، ایجاد فضای سبز، احدای دویار حریم در محور ساری و بهشهر از جمله اقدامات بوده است.

وی عنوان کرد: نصب تابلوهای هشدار دهنده با عابران، احداث روگذرهای ساری و بهشهر و سکوهای مسافری در ایستگاهها از دیگر اقدامات است.