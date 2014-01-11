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۲۱ دی ۱۳۹۲، ۱۵:۱۳

با حکم وزیر/

محمدجواد فدائی رئیس دانشگاه شهید­باهنر کرمان شد

محمدجواد فدائی رئیس دانشگاه شهید­باهنر کرمان شد

کرمان – خبرگزاری مهر: محمد جواد فدایی، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان به عنوان رئیس جدید این دانشگاه معرفی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد فدائی، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان به عنوان رئیس این دانشگاه معرفی شد.

فدایی پیش از این به عنوان یکی از کاندیداهای پستهای مدیریت ارشد استان کرمان نیز مطرح بود که در نهایت امروز با حکم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به این سمت برگزیده شده است.

این درحالی است که دلایل ترک این سمت از سوی گرامی رئیس سابق این دانشگاه در برخی اخبار بازنشستگی و برخی نیز استعفا عنوان شده است.

فرزاد حسام‌عارفی، مدیر روابط عمومی این دانشگاه با تاکید این خبر عنوان داشت که به زودی مراسم تودیع و معارفه برگزار خواهد شد.

دکتر محمدجوادفدائی پیش از این سمت معاونت عمرانی استاندار اسبق کرمان را نیز بر عهده داشته است.

 

کد مطلب 2212204

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