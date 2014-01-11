حفظ و بهره برداری بهینه از منابع آب مهمتر از اجرای طرحهای توسعه ای است

به گزارش خبرنگار مهر، کیومرث دانشجو ظهر شنبه در آیین تودیع و معارفه مدیران عامل شرکتهای آب منطقه ای آذربایجان غربی حفاظت و بهره برداری بهینه از آب را نیازمند نگاه ملی دانست و افزود: با وجود اینکه در دنیا به حوزه آب نگاه ملی و فرا ملی وجود دارد، متاسفانه در کشور با این نوع مسائل برخورد مقطعی می شود.

وی با بیان اینکه دغدغه حل بحران امروز است، بطوریکه روزی آب زیاد منجر به احداث سدهای فراوان و امروز کاهش آب سدهای بلا استفاده روی دست کشور قرار داده، اظهار داشت: این شرایط به دلیل اینکه نتوانستیم پیش بینی و تحلیل درستی و منطقی از وضعیت آینده داشته باشیم، ایجاد شد.

مدیر عامل جدید شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی با اشاره به اینکه وضعیت 11 آبخوان آذربایجان غربی منفی و قابل قبول نیست، ادامه داد: این مناطق بعنوان دشت ممنوعه اعلام شده و این در حالی است که شرایط آبی سایر مناطق نامناسب بوده و احتمال وقوع بحران و قرار گرفتن آنها در لیست دشتهای ممنوعه موجود دارد.

دانشجو ضمن تاکید بر لزوم توجه ویژه به موضوع بهره برداری بهینه از منابع آب، اعلام کرد: بهره برداری بهینه از 50 هزار حلقه چاه ضروری بنظر می رسد چرا که میزان آبهای سطحی در استان از 5 میلیارد متر مکعب به 2 میلیارد متر مکعب کاهش یافته که نیازمند برنامه ریزی برای مدیریت بهینه مصرف آب است.

وی داشتن نگاه توسعه ای در کنار اولویت حفاظت و بهره برداری بهینه در چارچوب اصول علمی را لازمه حفظ، توزیع و بهره برداری اصولی از منابع آب دانست و گفت: کمبود اعتبارات نیز از مشکلات اصلی حوزه آب استان محسوب شده بطوریکه که طی سالهای اخیر روند نزولی در میزان اعتبارات مصوب و تخصیصی شاهد بودیم.

وی با انتقاد از اینکه بخشی از اعتبار مورد نیاز که قرار بود از طریق اوراق مشارکت تامین شود، که امسال عملیاتی نخواهد شد، ادامه داد: این در حالی است که از 140 میلیارد تومان بودجه عمومی تنها 25 درصد و از 24 میلیارد تومان اعتبار استانی تنها 30 درصد محقق شده و 114 میلیارد تومان اعتبار پیشنهادی در لایحه بودجه 93 بوده که مشخص نیست چقدر تخصیص یابد.

مدیر عامل جدید شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی انتقال آب از زاب و ارس به دریاچه ارومیه را یکی از طرحهایی دانست که باید در تعاملات ملی و استانی پیگیری شود.