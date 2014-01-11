سازمان محیط زیست مکلف به کاهش غلظت آلاینده ها شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سومين جلسه كميته تخصصي عوامل محيطي مؤثر بر سلامت انسان در محل دبيرخانه شوراي سياستگذاري سلامت وزارت بهداشت با موضوع و اولویت برنامه جامع کاهش آلودگی هوا با حضور بیش از 23 نماینده از تمامی دستگاههای اجرایی و تخصصی کشور تشکیل شد.

بر اساس مصوبه این کمیته، سازمان حفاظت محیط زیست مکلف شد از ابتدای سال 1393 با نظارت بر اجرای برنامه جامع کاهش آلودگی هوای هشت شهر بزرگ کشور با مشارکت و همکاری همه دستگاههای ذیربط سالانه حداقل 15 درصد از غلظت متوسط سالانه ذرات معلق PM10 و PM2.5 و حداقل 10 درصد از غلظت SO2 ، NO2 و ازن را نسبت به سال 1392 بکاهد.

بر اساس این مصوبه، برنامه جامع کاهش آلودگی هوای 8 شهر بزرگ کشور باید به گونه ای باشد که پس از 4 سال غلظت متوسط سالانه ذرات معلق در هوای این شهرها حداکثر به 40 در صد و غلظت ازن، SO2 ،NO2 به 60 درصد سال 1392(سال پایه) برسد یا تا حد استاندارد ملی کاهش یابد.

بر پایه این گزارش، سایر آلاینده های هوا مانند سرب، بنزن و بنزو آلفا پایرن، طی سالهای اجرای برنامه نباید از استاندارد ملی مصوب سال 1388 تجاوز کند.

وزارت بهداشت موظف است با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست گزارش سالانه این شاخصها را به هیئت دولت ارایه کند.