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۲۱ دی ۱۳۹۲، ۱۶:۴۷

روزنامه انگلیسی میرر خبر داد؛

پیشنهاد 24 میلیون پوندی منچستریونایتد برای هافبک دورتموند

پیشنهاد 24 میلیون پوندی منچستریونایتد برای هافبک دورتموند

باشگاه منچستریونایتد قصد دارد با پیشنهادی 24 میلیون پوندی ایلکای گوندوگان هافبک ملی پوش و آلمانی بورسیا دورتموند را به خدمت بگیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، "دیوید مویس" سرمربی منچستریونایتد یکی از علاقمندان سبک بازی گوندوگان است و تلاش می‌کند این ستاره 23 ساله آلمانی در در این ماه به خدمت بگیرد.

این در حالی است که گوندوگان به دلیل مصدومیت از ناحیه کمر از ماه آگوست تا به حال برای دورتموند به میدان نرفته اما این موضوع سرمربی یونایتد را از جذب او منصرف نکرده است.

به نوشته روزنامه انگلیسی میرر مدیر برنامه‌های گوندوگان با سران منچستریونایتد که به دنبال تقویت خط هافبک خود هستند، مذاکراتی را انجام داده است.

گوندوگان هنوز 18 ماه دیگر با دورتموند قرارداد دارد اما سران این باشگاه آلمانی از او خواسته‌اند تا تکلیف آینده خود را هر چه زودتر مشخص کند.

کد مطلب 2212238

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