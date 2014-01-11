مصوبه 21 درصدی مجلس درباره اپراتور دوم اشکال داشت

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر عمیدیان در حاشیه همایش سراسری مدیران شرکت پست در پاسخ به اقدامات صورت گرفته از سوی دولت یازدهم برای اجرای مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره واگذاری 21 درصد سهم ترکسل در پروژه اپراتور دوم موبایل کشور گفت: دولت نیازی به پاسخگویی به این اظهارات نمی بینید و هر زمان مجلس بطور مکتوب از این وزارتخانه پرسش کند ما پاسخ آنها را خواهیم داد.

وی گفت: این موضوع با تغییر صاحب پروانه عملا از درجه اعتبار ساقط شده است.

عمیدیان در پاسخ به این پرسش که فقط سهام ترکسل از 70 درصد به 49 درصد در این پروژه آن هم به درخواست نمایندگان کاهش یافته و جای یکی از شرکا تغییر کرد و مجلس دولت را موظف کرد که 21 درصد سهام کسر شده در راستای خصوصی سازی از طریق بورس به شهروندان واگذار شود، گفت: در جلسه ای در کمیسیون تنظیم مقررات، دولت این مشکل را حل خواهد کرد.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: در این زمینه پرونده ای نیز در قوه قضاییه مطرح شده و دادگاه باید این موضوع را مشخص کند.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی افزود: اگر به فرض هم تخلفی صورت گرفته باشد مربوط به دولتهای گذشته بوده و اگر دیگران به قانون مجلس عمل نکرده اند بروند از آنها حساب و کتابش را پس بگیرند.

وی گفت: این پرونده در دولت یازدهم بسته خواهد شد.