118 هزار هکتاراز اراضی زراعی آذربایجان غربی تحت پوشش خدمات صندوق بیمه کشاورزی قرار گرفتند

به گزارش خبرنگار مهر،علی مختاری ظهر شنبه در پنجمین جلسه ستاد بیمه کشاورزی استان با تاکید بر تمایز بیمه کشاورزی با بیمه سایر بخشهای تولیدی، آن را یک عامل حمایتی در جهت کاهش ضریب ریسک پذیری درآمد تولیدکنندگان و تامین بخشی از خسارت وارده به کشاورزان عنوان کرد.

وی ادامه داد: وضعیت سطح بیمه پذیری استان در محصولات پاییزه در سال جاری با اینکه در مقایسه به سایر استانها در وضعیت بهتری قرار دارد اما این سطح با توجه به سیاستها و اهداف مدنظر سازمان رضایت بخش نیست.

مختاری با تاکید بر از بین رفتن کلیه موانع موجود در امرخدمات بیمه ای استان افزود: طی سالهای اخیر در راستای اجرای سیاستهای حمایتی دولت از بهره برداران کشور، سهم دولت در پرداخت غرامت، نسبت به حق بیمه دریافتی از کشاورزان بیشتر از سه برابر بوده است که این امر می تواند به عنوان اهرمی مناسب برای افزایش رغبت کشاورزان جهت بیمه گری محصولات خود نقش مهمی را ایفا کند.

وی با اشاره به اینکه از ابتدای سال زراعی 93-92 تاکنون ، جمع کل غرامت پرداختی به کشاورزان بیش از 244 هزار میلیون ریال بوده است، اضافه کرد: در بخش زراعت مبلغ 49 هزار و 500 میلیون ریال ، در بخش باغات مبلغ 138 هزار و 300 میلیون ریال و در بخش دام و طیور مبلغ 56 میلیون و 400 ریال از بابت خسارت وارده، غرامت به کشاورزان استان پرداخت شده است.

مختاری تاکید کرد: مهلت عقد قرارداد بیمه باغات سیب ، انگور و تنه درختان حداکثر تا مورخه 30 دیماه امسال و درختان مذکور هسته دار نیز از آخرین مهلت اعلام شده در آئین نامه ها تا پایان بهمن ماه سالجاری به شرط عدم وقوع خسارت تمدید شده است.

رئیس ستاد بیمه استان از کشاورزان خواست تا با توجه به شرایط آب و هوایی امسال بویژه پائین بودن درجه حرارت در طول زمستان و مقاومت پایین برخی از درختان میوه به ویژه درختچه های تاك در برابر سرما ، هر چه سریعتر تا پایان مهلت باقی مانده نسبت به بیمه محصولات باغی خود اقدام کنند .

مختاری یادآورشد: کشاورزان در استان می توانند با مراجعه به شعب بانک کشاورزی و شرکتهای خدمات بیمه ای در سطح استان نسبت به عقد قرارداد بیمه نامه باغات خود اقدام کنند.