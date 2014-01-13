سید محمد پژمان در گفتگو با مهر با اشاره به اینکه عمده زمین خواری در زمین‌های دولتی انجام می‌گیرد، گفت: تاکنون 2 هزار و 356 هکتار رفع تصرف از اراضی صورت گرفته است.

وی افزود: از این تعداد 870 هزار دادنامه ارسالی از ادارات کل راه و شهرسازی کلیه استان ها به مساحت یک هزار و 799 هکتار به ارزش 20 هزار و 394 میلیارد ریال ارسال شده است.



رئیس سازمان ملی زمین و مسکن با بیان اینکه تاکنون تعداد 634 رای به مساحت یکهزار و 661 هکتار صادر شده است، اظهار داشت: رایهای صادر شده به ارزش 19 هزار و 440 میلیارد ریال بوده که به نفع سازمان صادر شده است.

پژمان با بیان اینکه 236 رای به مساحت 138 هکتار هم بر علیه سازمان صادر شده است، بیان کرد: ارزش این زمین‌ها 953 میلیارد ریال بوده که نتیجه رای دادگاه علیه سازمان بوده است.

وی، سندهای عادی را بزرگترین مشکل در بخش زمین دانست و خاطر نشان کرد: هرفردی می‌تواند با تنظیم یک سند در هر شرایطی، خود را مالک زمین بداند و حتی آن را بفروشد؛ همانطور که تاکنون دیده شده که یک زمین به چند نفر فروخته شده و تعداد زیادی از مردم عادی را درگیر کرده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: بنابراین اگر مشکل سندهای عادی از نظر قانونی برطرف شود، زمین خواری و جعل سند بسیار کمتر خواهد شد؛ در صورتی که الان فرد می‌تواند یک سند درست کند و خود را صاحب زمین بداند.