اطلاع رسانی گسترده ای درباره جشنواره ملی کودک صورت گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، عباس مهدوی بعد از ظهر شنبه در نشست مسئولان برگزاری جشنواره، خواهان نمایش آثار جشنواره بصورت کاروان در سطح شهرهای مختلف استان شد و گفت: باید آثار این جشنواره در معرض نمایش همگان قرار گیرد.

وی با اشاره به جایگاه ویژه استان در زمینه گردشگری یادآورشد: این امر نشان دهنده اهمیت استان است و باید اطلاع رسانی گسترده ای برای برگزاری جشنواره ملی مطبوعات کودک و نوجوان صورت گیرد.

احمد مظفری مدیرکل روابط عمومی و استانداری مازندران نیز، توجه به حقوق کودک و نوجوان را ضروری برشمرد و گفت: نتیجه این جشنواره باید به محتوای رسانه ای فاخر در زمینه کودک ونوجوان کمک کند.

وی واگذاری جشنواره به استانها را ارزشمند بیان کرد و گفت: توجه به حقوق کودک از جمله اهداف این جشنواره ملی است.

به گزارش مهر، یازدهمین جشنواره مطبوعات کودک و نوجوان برای اولین بار به میزبانی مازندران برگزار می شود و طبق آمار بیش از 9 هزار اثر تاکنون به این جشنواره ارسال شده است.

پایان دیماه مهلت ارسال آثار به جشنواره تعیین شده است و جشنواره نیز از اول تا 8 اسفندماه در ساری برگزار می شود.