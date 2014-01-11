آزمون مبلغات سنتی در سمنان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام یدالله تقوی نیا صبح شنبه در حاشیه برگزاری آزمون مبلغات سنتی غرب استان سمنان در محل اداره تبلیغات اسلامی شهر سمنان افزود: 12 نفر مبلغه از شهرهای سمنان، گرمسار و مهدیشهر در این آزمون شرکت داشتند.

وی، فن سخن وری، مرثیه خوانی، قرائت قرآن کریم و نماز را از جمله موضوعات آزمون شفاهی و احکام، عقاید و اطلاعات عمومی را نیز از موارد آزمون کتبی برشمرد.

وی اظهار داشت: این آزمون با هدف شناخت و احصاء ظرفیت ها، فرصت ها و تهدیها در این حوزه و نیز آگاهی از وضعیت علمی و دانش مبلغات و رتبه بندی نوع فعالیت و متعاقب آن برگزاری دوره ای آموزشی متناسب برگزار شد.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان سمنان، ارتقاء سطح علمی و آگاهی مبلغات سنتی با هدف نظارت بر فعالیت آنان و ممانعت از ادامه فعالیت آن دسته از افرادی که در حوزه خرافات، بدعت گذاری و بدآموزی نقش دارند را از دیگر اهداف برگزاری دوره آزمون مبلغات سنتی در این شهرستان عنوان کرد.

تقوی نیا در پایان خاطر نشان کرد: قبل از آغاز آزمون کارگاه آموزش فن سخنوری برای شرگت کنندگان باحضور اساتید مجرب حوزه علمیه برگزار شد تا با اصول سخن وری آشنا شوند.