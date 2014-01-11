مسابقه کتابخوانی حماسه حسینی در کرمانشاه برگزار می شود

رضا کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اعلام این خبر با اشاره به هدفگذاری مجموعه کتابخانه های عمومی برای عمومی کردن مطالعه مفید گفت: هدف ما انس بیشتر عموم مردم با مطالعه است و در همین راستا سعی کرده ایم از ظرفیت های سازمان های مردمی نیز استفاده کنیم.

وی با اشاره به برگزاری این مسابقه با محوریت کتاب حماسه حسینی شهید مرتضی مطهری افزود: مرحله اول این مسابقه به صورت مکتوب از جلد اول کتاب حماسه حسینی شهید مطهری به مناسبت ولادت با سعادت رسول اکرم(ص) در 24 دیماه برگزار می شود.

کریمی اهداء جوایز در مراسم ولادت حضرت رسول اکرم(ص) به برگزیدگان را متذکر و اضافه کرد: علاوه بر هدایای نقدی و غیر نقدی سعی کرده ایم با اهداء جوایز معنوی مانند سفرهای زیارتی علاقمندان را ترغیب به شرکت در این فعالیت فرهنگی و دینی کنیم که همزمان آگاهی و معرفت دینی شرکت کنندگان توامان افزایش یابد.

کارشناس امور فرهنگی اداره کل کتابخانه های عمومی مرحله دوم این مسابقه را چکیده نویسی جلد دوم کتاب حماسه حسینی عنوان کرد و تصریح کرد: دوره دوم مسابقه نیز 19 بهمن ماه به مناسبت ولادت امام حسن(ع) برگزار می شود و به برگزیدگان نیز هدایایی نفیس اهداء می شود.

کریمی در پایان شرکت برای علاقمندان در این مسابقه را آزاد خواند و بیان کرد: علاقمندان به شرکت در این مسابقه می توانند با واحد فرهنگی اداره کل کتابخانه های عممی به شماره تلفن 8214724 و آدرس ایمیل rezakarimi.1001@gmail.com تماس برقرار کنند و یا در روزهای زوج با شماره 7254086 موسسه انصار العباس(ع) جهت شرکت در مسابقه تماس حاصل کنند.

گفتنی این مسابقه در دو مرحله و با محوریت کتاب حماسه حسینی اثر شهید مرتضی مطهری برگزار می شود؛ همچنین شایان ذکر است مرحله اول این مسابقه به صورت مسابقه مکتوب از جلد اول کتاب و مرحله دوم به صورت چکیده نویسی از جلد دوم کتاب مذکور برگزار خواهد شد.





