ارسال 160 مقاله به دبیرخانه همایش "حراست از منظر آموزه های دینی در گلستان"

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر بصیرنیا عصر شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه افزود: به دلیل استقبال زیاد و درخواست شرکت کنندگان در این همایش مهلت ارسال مقاله تا 12 بهمن ماه تمدید شد.

وی از 5 هزار دفتر حراست در سطح کشور با 120 نفر پرسنل خبر داد و اظهار داشت: اکثر افراد شرکت کننده در این همایش، مدیران کل حراست دستگاههای اجرایی در سراسرکشور هستند.

به گفته بصیرنیا، 60 درصد مقالات از خارج استان و 40 درصد مقالات توسط پرسنل حراست استان گلستان به دبیرخانه همایش ارسال شده است.

مسئول کمیته اطلاع رسانی این همایش ضمن اشاره به اهمیت کار حراست در دستگاهای اجرایی استان اذعان داشت: حراست در یک سازمان به عنوان مشاور مدیر و پرسنل محسوب می شود از این رو تمام افراد سازمانی کنار حراست باید به احساس امنیت برسند.

وی ادامه داد: در گذشته نگاه به حراست به گونه ای مچ گیری خطاب می شده است در حالی که رویکرد اصلی حراست فرهنگی است و تنها به حفاظت از منافع پرسنل و دستگاه اجرایی می اندیشد.

بصیر نیا اضافه کرد: تاکنون حراست همایشی خارج از مجموعه خودش نداشته از این رو همایش حراست از منظر آموزه های دینی برای اولین بار در سطح کشور به میزبانی گلستان برگزار می شود.

وی بیان داشت: در صورت برگزاری مستمراین همایش، دبیر خانه دائمی آن در استان گلستان خواهد بود و به احتمال زیاد این همایش 2 سالانه برگزار خواهد شد.

مسئول کمیته اطلاع رسانی همایش حراست از منظر آموزه های دینی تصریح کرد: هدف از برگزاری این همایش، تغییر نگرش و رویکرد و استاندارد سازی رفتار پرسنل حراستی می باشد.