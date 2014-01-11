8100 کیلومتر بزرگراه و راه اصلی در کشور در دست ساخت است

به گزارش خبرنگار مهر، خیرالله خادمی در سفر یک روزه به استان قزوین در بازدید از محورهای مواصلاتی استان در گفتگو با خبرنگاران اظهارداشت: در حال حاضر 12 هزار کیلومتر بزرگراه و دو هزار کیلومتر آزاد راه در کشور موجود است که به صورت مستقل و با تفکیک خطوط در خدمت مردم هستند که هر کیلومتر آن بیش از پنج میلیارد تومان ارزش دارد.

ساخت 8100 کیلومتر بزرگراه و راه اصلی



معاون ساخت و توسعه راهای کشور بیان کرد: هم اکنون هشت هزار و 100 کیلومتر بزرگراه و راه اصلی در مناطق مختلف کشور در حال ساخت است که پنج هزار و 100 کیلومتر آن بزرگراه و سه هزار کیلومتر راه اصلی است.



وی افزود: حوزه راه نیازمند اعتبارات کلانی است تا بتوان به نیازها پاسخ گفت و در شرایط کنونی هم برای تکمیل طرحهای در حال اجرا به 17 هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم که باید از منایع دولتی یا روش فاینانس تامین شود.



خادمی از شناسایی کریدورهای اصلی کشور برای اتصال حلقه های آن خبر داد و تصریح کرد: در برنامه اجرایی شناسایی دو هزار و 400 کیلومتر از کریدورهای اصلی کشور که حلقه های ناپیوسته را موجب شده شناسایی شده که برای اتمام عملیات آنها چهار هزار میلیارد تومان اعتبار نیازداریم تا در سه سال آینده تکمیل شده و تحول داده شود.



سالانه 1500 میلیارد تومان اعتبار معاونت ساخت راههای کشور



این مسئول اظهارداشت: سالانه 1500 میلیارد تومان اعتبار در اختیار این معاونت قرار می گیرد که در ساخت پروژه های جدید هزینه می شود.

خادمی در خصوص احداث جاده قزوین، الموت به تنکابن تصریح کرد: این پروژه ها از طرح های ملی مهم و محورهای اتصال ما به شمال است که حدود 600 میلیارد تومان اعتبار نیاز د ارد تا بتوانیم آن را به پایان برسانیم که از منابع دولتی و فروش سهام تامین خواهد شد تا سرعت اجرا افزایش یابد.



وی در خصوص روند اجرای طرح هم گفت: با توجه به شرایط منطقه و پیچیدگی های خاص پروژه می توان گفت پیشرفت فیزیکی طرح مطلوب است.



خادمی در خصوص اصلاح 10 کیلومتر از آزادراه قزوین به رشت در محدوده منجیل و لوشان اظهارداشت: این قسمت از آزاد راه که قطع شده در لوشان نیازمند مشارکت بخش خصوصی است.



وی گفت: در این مسیر 10 کیلومتری که نیازمند احداث تونل و پل است به 600 میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم که درصورت مشارکت 50 درصدی بانک تجارت آماده ایم بقیه هزینه ها را تامین کنیم.