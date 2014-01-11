پیش بینی کسری 19 هزار میلیارد تومانی در بودجه 93

به گزارش خبرنگار مهر،محمدرضا خانمحمدی ظهرشنبه در جلسه شورای اداری استان زنجان با انتقاد از لایحه بودجه سال 93 افزود: با توجه به این قضایا اهمیت عدالت در توزیع بودجه بیش از گذشته نمود پیدا می‎کند.



وی با اشاره به نطق خود در خصوص بودجه سال 93 در تاریخ 30 دی ماه سالجاری ادامه داد: سئوال این است که این بودجه‌ریزی به چه صورت انجام شده است که اعتبارات عمرانی به پروژه‎های بالای 80 درصد پیشرفت فیزیکی تخصیص خواهد یافت در حالی که باید هر منطقه را بر اساس شاخصه‎های آن منطقه در بودجه لحاظ کرد تا توازن ایجاد شود.



خانمحمدی افزود: تخصیص بودجه به پروژه‎های بالای 80 درصد پیشرفت فیزیکی در بودجه سال آینده باعث بلعیدن اعتبارات استان‎های محروم از سوی مناطق برخوردار است.



نماینده مردم ابهر، خرم‌دره و سلطانیه در مجلس تاکید کرد: اگر در این شرایط بودجه‌‎ای، عدالت در استان‎ها نیز رعایت نشود شاهد عقب‎افتادگی مناطق کمتر برخوردار خواهیم بود و این امر به دور از عدالت است .



خانمحمدی گفت: فساد اقتصادی نیاز به کشف ندارد و باید همه مدیران در زمینه جلوگیری و مبارز با فساد اقتصادی هوشیارانه عمل کنند.



وی افزود: همه قوای کشور می‌دانند که حق مالکانه معادن را به زور گرفته‎‌ایم یا یک وزارتخانه 550 نیروی بیش از نیاز جذب کرده است و وام‎های آنچنانی به آنان اعطا کرده است، این فسادها را همه می‌‎دانند.



نماینده مردم ابهر، خرم‌دره و سلطانیه در مجلس اذعان داشت: وقتی مسئول اعتبارات یک بانک بزرگ در دفتر افراد متخلف مقیم شده و حقوق می‎گیرد، پس قطعاً شاهد فساد خواهیم بود، این موارد باید رسیدگی شود.





