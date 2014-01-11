پیش بینی کسری 19 هزار میلیارد تومانی در بودجه 93

به گزارش خبرنگار مهر،محمدرضا خانمحمدی ظهرشنبه در جلسه شورای اداری استان زنجان با انتقاد از لایحه بودجه سال 93 افزود: با توجه به این قضایا اهمیت عدالت در توزیع بودجه بیش از گذشته نمود پیدا میکند.
وی با اشاره به نطق خود در خصوص بودجه سال 93 در تاریخ 30 دی ماه سالجاری ادامه داد: سئوال این است که این بودجهریزی به چه صورت انجام شده است که اعتبارات عمرانی به پروژههای بالای 80 درصد پیشرفت فیزیکی تخصیص خواهد یافت در حالی که باید هر منطقه را بر اساس شاخصههای آن منطقه در بودجه لحاظ کرد تا توازن ایجاد شود.
خانمحمدی افزود: تخصیص بودجه به پروژههای بالای 80 درصد پیشرفت فیزیکی در بودجه سال آینده باعث بلعیدن اعتبارات استانهای محروم از سوی مناطق برخوردار است.
نماینده مردم ابهر، خرمدره و سلطانیه در مجلس تاکید کرد: اگر در این شرایط بودجهای، عدالت در استانها نیز رعایت نشود شاهد عقبافتادگی مناطق کمتر برخوردار خواهیم بود و این امر به دور از عدالت است .
خانمحمدی گفت: فساد اقتصادی نیاز به کشف ندارد و باید همه مدیران در زمینه جلوگیری و مبارز با فساد اقتصادی هوشیارانه عمل کنند.
وی افزود: همه قوای کشور میدانند که حق مالکانه معادن را به زور گرفتهایم یا یک وزارتخانه 550 نیروی بیش از نیاز جذب کرده است و وامهای آنچنانی به آنان اعطا کرده است، این فسادها را همه میدانند.
نماینده مردم ابهر، خرمدره و سلطانیه در مجلس اذعان داشت: وقتی مسئول اعتبارات یک بانک بزرگ در دفتر افراد متخلف مقیم شده و حقوق میگیرد، پس قطعاً شاهد فساد خواهیم بود، این موارد باید رسیدگی شود.
زنجان -خبرگزاری مهر: نماینده مردم ابهر، خرمدره و سلطانیه در مجلس گفت: با توجه به وضعیت بودجه سال 93 پیش بینی می کنیم سال آینده شاهد کسری 19 هزار میلیارد تومانی بودجه باشیم،
به گزارش خبرنگار مهر،محمدرضا خانمحمدی ظهرشنبه در جلسه شورای اداری استان زنجان با انتقاد از لایحه بودجه سال 93 افزود: با توجه به این قضایا اهمیت عدالت در توزیع بودجه بیش از گذشته نمود پیدا میکند.
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