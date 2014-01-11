رقابت با رسانه های خارجی نیازمند مجهز شدن به ابزار نوین است

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم گرامیداشت سالروز شهادت خبرنگار شهید سید غلامرضا رهبر(روز قشر بسیج رسانه) عصر شنبه با حضور حجت الاسلام حسینی نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی و جمعی از خبرنگاران در سالن شهید حسن پور سپاه قزوین برگزار شد.



حجت الاسلام صادقی نیارکی در این مراسم گفت: مشارکت پذیری مردم در نظام اسلامی با جوامع غربی تفاوت دارد و در حرکتی بسیج گونه شکل می گیرد.



وی افزود: با شکل گیری بسیج، توسط امام راحل نهادی مردمی شکل گرفت تا از ارزشها دفاع کند و این تشکل با رویکردی مردمی و فارغ از هر گونه گروه بندی و جریان حزبی در مسیر انقلاب و منویات رهبری گام بر می دارد.



صادقی بیان کرد: راه اندازی بسیج تخصصی در رشته های مختلف بویژه در رسانه اهمیت خاصی دارد و می تواند ما را در مقابله با تهاجم رسانه ای و فرهنگی غرب یاری کند.



دادستان عمومی و انقلاب قزوین تصریح کرد: امروزه رسانه ها از ضروریات و الزامات جوامع هستند و بدون آن نمی توان اهداف خود را محقق کرد به همین دلیل دنیای استکباری با درک این جایگاه از رسانه های متعدد برای رسیدن به اهداف سلطه گرانه خود استفاده می کند و ما هم برای رقابتی تنگاتنگ با آنها نیازمند آشنایی با کاربرد رسانه و ابزار نوین هستیم.



صادقی نیارکی یادآورشد: فعالیت در رسانه ها اعم از دیداری، شنیداری، مکتوب و مجازی یک کار هنری و تخصصی است و شما نیز باید بتوانید از این ظرفیت برای انتقال پیام انقلاب اسلامی بخوبی استفاده کنید.



این قاضی اظهارداشت: در استفاده از رسانه نباید شتابزده باشیم بلکه لازم است با استفاده از ابزارهای جدید و مسلح شدن به علم روز در رقابتی سالم و تنگاتنگ با رسانه های خارجی همت کنیم.



وی افزود: در این عرصه نباید آموزه های دینی و صداقت فراموش شود بلکه با پایبندی قوی به ارزشهای اسلامی و دوری از افترا، دروغ و تهمت خود را آلت دست دشمن نکنیم و در مسیر اهداف آنها گام برنداریم.



صادقی یادآور شد: امروز نیازمند رسانه هایی هستیم که مبلغ و نماد نظام جمهوری اسلامی باشند و بسیجی وار در مسیر منویات مقام معظم رهبری حرکت کنند.



رهبری و قانون خط قرمز رسانه هاست



دادستان قزوین همچنین گفت: رهبری و رعایت قانون خط قرمز رسانه هاست و در همه حوزه های مجازی و سایبری، مکتوب باید در مسیر قانون و منویات ولی فقیه حرکت کنیم و هر کس از این راه عدول کند طبق قانون با آن برخورد می شود.



وی افزود: برخی رسانه ها تصور نکنند با عوض شدن دولت اتفاقی افتاده و می توانند به خود جرات دهند تا به ارزشها بی اعتنایی یا توهین کنند و مورد مواخذه قرار نگیرند.



حجت الاسلام صادقی یادآورشد: انتقاد سازنده با تخریب تفاوت دارد لذا رسانه ها باید طوری برنامه ریزی کند تا انتقادها در مسیر قانون و برای اصلاح امور باشد تا از حمایت دستگاه قضایی برخوردار باشند.



دادستان قزوین گفت: دستگاه قضایی چون گذشته از فعالیت همه رسانه هایی که در چارچوب قانون و رسالت خبری خود حرکت می کنند حمایت خواهد کرد.